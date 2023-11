El empujón de Florentino Pérez a Alejandra Rubio provoca secuelas en Telecinco

No es fácil pillar al presidente del Real Madrid en algún renuncio público o feo gesto y menos aún captado por las cámaras en tiempo real. De ahí que esté generando tal revolución mediática.

El funeral por Fernando Fernández-Tapias organizado por su viuda, Nuria González, no solo generó polémica por la presencia de los hijos mayores del empresario fallecido o por el hecho de que su última mujer y sus hijos menores tuvieran que ir escoltados por seguridad privada.

El buen rosario de famosos también generó alguna que otra controversia, como la que protagonizó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su llegada a la iglesia y que dejó "víctimas" colaterales como Alejandra Rubio.

Florentino golpea de mala manera el micrófono de un periodista.pic.twitter.com/BRpKPneEKs — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) November 14, 2023

Con este panorama sobre la mesa, y con Alejandra Rubio como colaboradora de alguno de los programas más mediáticos de Telecinco estaba claro que la cosa no iba a quedar ahí.

Dicho y hecho este mismo martes salió el tema a colación cuando el presentador de Así es la Vida César Muñoz se dirigió hacia la hija de Terelu Campos: "Algo te pasó con Florentino", a lo que ella reaccionaba tímida: "No, joé ¡En qué marrón me metéis!".

Pero pasar, sí que pasó algo, y Alejandra no tuvo más remedio que reconocerlo: "Llegó un poco enfadado y me llevé un empujón, no pasa nada, todos tenemos un mal día en la vida", matizó restando importancia a lo ocurrido.

Es más, también quiso aclarar que en ningún momento se dirigió hacia ella: "Era contra la prensa y pillé yo". Y es que la hija de Terelu Campos estaba entrando al lugar cuando el presidente del Real Madrid se cruzó: "Me hizo así y luego le dio un manotazo a Sergio, fue una situación incómoda". "Yo quiero pensar que estará arrepentido, ya está", concluyó quitando hierro a la anécdota.

Anécdota que pareció tener predicamento entre la audiencia del programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco, que este martes mejoró bastante sus registros subiendo hasta el 9.5% de cuota de pantalla y los 888.000 espectadores, las cifras más altas desde el 9 noviembre.