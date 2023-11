Carmen Borrego y Alejandra Rubio, unidas por causas ajenas a su voluntad

La menor de las hermanas Campos, que asistía hoy a un evento en el que también se ha dado cita su sobrina, se mostraba tajante en sus declaraciones ante los medios.

Son muchas las fechas que nos hacen recordar a nuestros seres queridos cuando ya se han ido y en la familia Campos hoy ha sido una de las más destacadas. El clan se ha reunido al completo para celebrar el bautizo del nieto de Carmen Borrego, hijo de Paola Olmedo y José María Almoguera.

Carmen Borrego, abuela de Marc, llegaba a la parroquia San Sebastián Márti en compañía de su su hija Carmen y su marido, José Carlos, asegurando que la familia se encuentra unida "como siempre" y dejaba claro "no voy a hablar de nada", en su afán de evitar repetir posibles enfrentamientos, aunque concluía, "fenomenal todo, es lo único que voy a decir".

Abuela orgullosa

Dos meses después del fallecimiento de María Teresa Campos, su ausencia sigue doliendo a todos aquellos que la conocían y admiraban. No hay día en el que sus hijas y sus nietos no la recuerden y esté sábado no ha sido para menos, donde la directora solo ha tenido palabras de elogio para su nieto "es un santo y no puede ser más bueno y más guapo, y no es amor de abuela. Además, aseguraba "la sensación de abuela es la mejor sensación que uno puede tener".

La familia se ha mostrado muy unida en su llegada a la la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes que, tras la misa celebrada ha puesto rumbo al restaurante donde tenía lugar el almuerzo de celebración. Una vez allí, Alejandra Rubio ha atendido a los medios, afirmando que, a pesar de la gran ausencia de María Teresa, todos se sentían "muy contentos", pues es "es un día para estar felices". También tenía palabras para el protagonista del día, un pequeño que asegura estar siempre “con una sonrisa de oreja a oreja. No llora, no hace ningún ruido y está monísimo".



La mayor de la familia, Terelu Campos, tampoco podía faltar este gran día, pocas horas después del gran estreno de Sálvese quien pueda, donde la periodista comparte protagonismo con Belén Esteban. A su llegada al banquete afirmaba que el bautizo ha sido "muy bonito" y que Marc "es buenísimo, un santo y estupendo". "Un bebé es lo más maravilloso de la vida", expresaba la hermana de la abuela del pequeño.



La presentadora se mostraba de lo más feliz de estar rodeada de los suyos, sin embargo, explicaba que no iba a quedarse a la comida, pues acaba de pasar el covid y la enfermedad le ha pasado factura. "Estoy agotada", reconocía, mientras explicaba que ya había dado negativo en su último test.