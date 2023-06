El dardo del Gran Wyoming a Sálvame por su final que escuece en Telecinco

El presentador de El Intermedio tira de ironía para acordarse de sus "compañeros" de la cadena rival y les da donde más duele: mofándose del final del histórico programa del corazón.

Suelen ser habituales los dardos y los ataques, unos más velados que otros, entre cadenas de televisión y más si son de grupos diferentes, como es el caso de Mediaset y Atresmedia. Pero en este caso, se trata de uno realmente hiriente y que ha dedicado el Gran Wyoming durante El Intermedio en La Sexta a sus “compañeros” de Sálvame después de su traumático final.

Aunque lo vistieron de fiesta ibicenca y buen rollo, es una realidad que Jorge Javier Vázquez (ausente el día de la despedida, como suele ser habitual últimamente), Belén Esteban y compañía recibieron un duro golpe con el final del que ha sido buque insignia de Telecinco durante muchos años. Los colaboradores ya se están buscando las habichuelas y algunos de ellos estarán en un documental nada más y nada menos de Netflix. Un programa en el que mostrarán cómo buscan trabajo. Desde luego hay que reconocer que saben cómo ganarse la vida.

Wyoming se acuerda de Lydia Lozano y...de Nadia Calviño

Desde el otro lado de la acera, sus rivales televisivos siempre que pueden introducen algún chascarrillo sobre Sálvame y su desaparición. Uno de los más habituales es el Gran Wyoming. Si es verdad que su programa se basa en las bromas, de mejor o peor gusto, depende de quién las mire, de su presentador. El último ha llegado este martes, días después de esa despedida en Telecinco de Sálvame que, en principio, será para siempre.

En el programa Sandra Sabatés y el propio Wyoming contaban una noticia de Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, a raíz de los primeros problemas y diferencias que empiezan a surgir entre la plataforma de Yolanda Díaz y el PSOE. En este caso, discrepancias en la negociación del decreto anticrisis.

“Seré yo que no me he enterado de nada pero no veo mucha diferencia entre las propuestas de ambas partes y aún así han conseguido discutir”, comentaba Wyoming, que a continuación, lanzaba ese dardo hacia Sálvame: “A ver, pensando un poco, ahora que no hay Sálvame alguien tendrá que pelearse para entretenernos”.

Además, Wyoming añade a la ecuación a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que por cierto está en el ojo del huracán a raíz de la exclusiva de Esdiario, en la que se apunta que el hermano de su número dos, Ana de la Cueva, habría firmado una serie de contratos con Patrimonio Nacional (dirigido por su hermana) y el ministerio de Economía por valor de unos 7 millones de euros.

“Por cierto Sandra, sabemos si Nadia Calviño sabe hacer el baile chuminero”, finaliza el asunto Wyoming ante la mirada incrédula de Sabatés. Hay que recordar que ese denominado como 'baile chuminero' es el que hizo famoso la colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano, durante muchas tardes del programa de Telecinco. Un baile que, aunque tenga nombre y todo, siempre es diferente.