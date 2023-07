Una Rosa Benito sin filtros ni la parte de arriba del bikini revienta Instagram

La madre de Rosario Mohedano lleva ya mucho tiempo alejada de la primera línea televisiva pero de vez en cuando impacta a todos. Lo ha vuelto a hacer con su foto más provocativa y desafiante

Puede que a sus 67 años de existencia Rosa Benito ya no esté tan presente entre el público como antes por aquello de que dejo la primera línea televisiva hace algún tiempo. Pero eso no quiere decir que no siga teniendo tirón y generando titulares... sobre todo como cuando ahora se ha quitado de complejos en redes sociales y ha subido una foto suya de lo más provocativa que ha generado un amplio revuelo y su regreso a titulares.

Y es que la madre de Rosario Mohedano, orgullosa como está de su físico, no ha dudado en compartir un veraniega instantánea en la piscina en la que presume de tipo sin la parte de arriba de su traje de baño.

Que no se ve nada que no se tenga que ver porque la ex de Amador Mohedano se tapa estratégicamente los senos con los brazos, sobre un flotador gigante en forma de tortuga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosa Benito (@rosapepioficial)

Rosa Benito se siente muy a gusto consigo misma y lanza un mensaje body positive señalando que la edad está en la mente: "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien , con una vez es suficiente".

Revuelo en redes entre detractores y defensores de Rosa Benito

Sin embargo, el buenrrollismo que transmiten sus fotos de aceptación no ha caído igual de bien entre todos sus seguidores. Aunque muchos han alabado su filosofía de vida, los hay que han criticado este tipo de exposiciones. Sin embargo, ella lo tiene claro y ha cerrado bocas con un contundente "a mi edad tengo licencia para hacer lo que me de la gana".