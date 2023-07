Las "cosas atroces" que hizo Carlota Corredera en Sálvame salen ahora a la luz

De podcast en podcast y tiro por que me toca. La proliferación de este tipo de formato sobre todo entre los rostros televisivos que quedaron fuera de Mediaset está dando para mucho...

Actualmente no hay famoso, famosete o famosillo que se precie que no tenga su propio podcast. Y si encima se han quedado sin trabajo, como ha pasado recientemente en Mediaset con el cerrojazo a Sálvame y a los productos de La Fábrica de la Tele, con más motivo.

Así las cosas todos los días salta a titulares algún notición y/o declaración jugosa de alguno de los otrora rostros omnipresentes de Telecinco. Hace algunos días fue Belén Esteban cambiando el signo de su voto en el podcast de Carlota Corredera (Superlativas), ahora ha sido Carlota Corredera la que ha visitado el podcast de Nagore Robles y tiro porque me toca.

El de Nagore Robles se llama La Casa de Mi Vecina y en él la expresentadora de Sálvame ha admitido que en el extinto magacín de sobremesa hicieron "cosas atroces".

Corredera reconoció que más que sentirse sola "he sentido que no es nada fácil. Hay una visión muy distorsionada de lo que es ser presentadora, famosa y conocida". Más de un año después de su salida del programa admitió que "hicimos cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo eran atroces, pero hace 14 años no lo eran".

La diferencia entre Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla

En cuanto a su aportación diferencial frente a Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla, en todo caso, tiene siempre que ver "con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo", considera.

Haciendo balance y echando la vista atrás recordó su etapa en el magacín, donde primero estuvo como directora para, después, ponerse ante las cámaras como presentadora. "Hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error", se justificó.

Claro que entre los errores cometidos no cuenta la deriva feminista que se dice que dio con sus huesos en la calle: "Empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía 'no soy machista, ni feminista', porque pensaban que era lo mismo, y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito".