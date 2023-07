Isa Pantoja y Asraf quitan invitados a su boda y sueltan la 'bomba' del padrino

El enconado enfrentamiento en 'Supervivientes' ha sido definitivo para decidir quiénes quieren que los acompañen en su gran día y la hija de la tonadillera pide ¡un padrino en directo!

Lo primero que han hecho Isa Pantoja y Asraf Beno tras la vuelta de él de ‘Supervivientes 2023’, además de darse achuchones y disfrutar del amor en el reencuentro tras cuatro meses de separación, ha sido ponerse manos a la obra con los preparativos de su próxima boda.

La pareja pasó por el plató del 'Deluxe', donde confesaron a María Patiño que una de las tareas principales era actualizar su lista de invitados, después de los acontecimientos vividos por Isa y Asraf con algunos de los otros protagonistas del reality.

Firmo cada palabra de María Patiño (@maria_patino) a Isa Pantoja (@IsaPantojam). Cómo se necesitan, ahora más que nunca personajes, PERSONAS como ella #pantoboda #ViernesDeluxe pic.twitter.com/UADT3mggMG — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) July 7, 2023

La hija de Isabel Pantoja y su novio hicieron balance de cómo se han sentido durante el tiempo que él ha estado en el programa, de cómo ha sido su reencuentro y de todos los planes que están por venir, el más importante el de su matrimonio.

La lista de invitados de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno va a estar marcada por algunas ausencias. Tal y como han reiterado en el ‘Deluxe’, su tío Agustín Pantoja, su hermano Kiko Rivera, la pareja de éste Irene Rosales, Raquel Bollo, exmujer de su tío fallecido Chiquetete y su primo Manuel Cortés no van forman parte del elenco de los que disfrutarán del gran día con ello. Pero había una incógnita por resolver.

La mala relación de Asraf Beno con Manuel Cortés y Alma Bollo es uno de los conflictos que más ha destacado de 'Supervivientes 2023'. El prometido de Isa Pantoja y los hijos de Raquel Bollo chocaron en muchas ocasiones, y esa mala relación se vio reflejada a su regreso, en sus acaloradas discusiones con la hija de Isabel Pantoja. Algo que él no se esperaba para nada y que le duele más por ella que por él mismo.

En su visita al 'Deluxe' junto a su chica, el modelo vio algunas de las imágenes de esos tensos momentos con los hijos de Chiquetete y con Raquel mientras él se encontraba en Honduras. A pesar de que ya había visto algunas cosas, se ha quedado boquiabierto: "Estoy flipando, me parece horrible la actitud que han tenido con Isa. Creo que ha pagado con Isa que se hayan ido sus hijos", ha comentado.

“Yo nunca me imaginé llevarme mal con Manuel, con Alma o con alguien así de esa manera. Es más, yo pensaba que íbamos a ir juntos de la mano, que íbamos a ayudarnos" lamentó.

En un principio, Alma Bollo estaba entre las personas que acompañarán a la pareja en su boda. Pero Isa y Asraf, tenían que tomar una decisión sobre si finalmente la invitaban o no. Pues bien, la pareja ha decidido que no forme parte de sus invitados.

Cuando María Patiño les ha preguntado a Isa Pantoja y Asraf Beno sobre si Alma Bollo iba a estar invitada a su boda, la hija de Isabel Pantoja se ha mostrado muy clara. Ha dado un no por respuesta que ha sido más que suficiente para dejar claro que, después de todo lo sucedido durante ‘Supervivientes 2023’, prefieren que la hija de Raquel Bollo quede al margen de su boda y no tenerla presente en este día tan señalado.

Por el contrario, Isa Pantoja y Asraf Beno tendrán dos invitadas muy especiales en su boda. Se trata de Anabel e Isabel Pantoja. Isa ha asegurado que sí que cuenta con su madre y con su prima para el gran día. Aunque son varios los familiares que se van a ausentar del enlace, la pareja contará con la presencia de dos de las personas más importantes en la vida de Isa.Isa Pantoja y Asraf Beno.

El bombazo del padrino

Pero, sin duda, lo más llamativo fue la petición en directo, sin que él tuviera ni idea, de que una persona a la que tiene un gran cariño fuera su padrino de boda. Y ése no es otro que Jorge Javier Vázquez para sorpresa de todos. Todo el mundo se preguntaba quien la llevará al altar, dado que no tiene ningún tipo de relación con su hermano Kiko Rivera. Y ha sido ella misma la que ha revelado su deseo, a petición de María Patiño. Puesto que no quería contarlo públicamente hasta no ofrecérselo a él primero.

Isa Pantoja: "Me gustaría que mi padrino de mi boda fuera Jorge Javier Vázquez. Quiero que me lleve al altar Jorge Javier. Ha sido mi padrino televisivo, pero además, siempre ha creído en mí"

Maravillosaaaaa #pantoboda #ViernesDeluxe pic.twitter.com/UMyDvCPvBH — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) July 7, 2023

"Él todavía no lo sabe, se ve a enterar en directo", ha advertido la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Finalmente, animada por la presentadora del ‘Deluxe’, ha soltado la bomba: "Me haría mucha ilusión, para mí sería un honor, que fuera mi padrino Jorge Javier Vázquez". Unas palabras que han desatado los aplausos en el plató.

Isa Pantoja ha justificado así su deseo: "Para mí es como mi padrino televisivo. Ha creído en mí y ha tenido muy bonitas palabras antes que algunos miembros de mi familia". Una invitación que aún desconoce el comunicador catalán, que lleva desaparecido desde el mes de mayo por problemas de salud.