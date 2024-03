La última bronca de Carlo Costanzia pone en un aprieto a la hija de Terelu

La joven se ha visto obligada a pronunciarse tras el nuevo escándalo protagonizado por el hijo de Mar Flores, al reencontrarse con la que fuera su novia hasta hace pocas semanas.

Carlo Costanzia sigue muy reticente a la hora de hablar con la prensa, si no es previo pago. Envuelto en un escándalo constante, parece que su pasado amoroso es una losa que no le deja avanzar en su nueva relación sentimental con Alejandra Rubio.

Y es que, además de las causas pendientes que tiene aún con la justicia, por las que se ve obligado a llevar una pulsera de seguimiento, la sombra de su ex pareja sigue asaltando al hijo de Mar Flores con la que tendría también asuntos que resolver.

La versión de su ex novia

Lo último que se ha sabido es como su antigua compañera de vida Jeimy Báez, con la que habría compartido vivienda hasta hace unos meses, se sigue negando a devolverle sus pertenencias, olvidadas en la casa cuando dejó de salir con ella.

Según contó la ex pareja del actor en el programa TardeAR, Costanzia habría ido a su casa a pedirle unas cosas y al ver que ella no le dejó subir al apartamento, comenzó a gritar desde la calle. Báez aseguró que el actor "se pasó un poco", que no dejaba de gritar y que no se marchó del lugar hasta que le amenazó con llamar a la policía.

Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia tras las declaraciones de su exnovia: "Carlo no es así"



Tras conocer su testimonio sobre lo sucedido, Alejandra Rubio se veía obligada a pronunciarse y declaraba muy dolida que se está dando una imagen de agresividad sobre su pareja que no refleja la realidad. La colaboradora ha hablado en Así es la vida, donde ha querido dejar claro que no tiene nada en contra de Jeimy Báez, pero "No voy a permitir es que se siga diciendo y se deje a Carlo como una persona agresiva o que monta pollos, que si él es le culpable de todo esto porque la ha increpado... porque no es así. Carlo, no es así, es absurda esta imagen que dan de él ", exclamaba, molesta por las noticias que critican a su pareja.

Y es que, la hija de Terelu está convencida de que el actor no llegó a perder los papeles de esa forma pues ella estaba al tanto de que había ido a casa de su ex pareja a recoger sus cosas y, aunque no consiguió nada, habría finalmente abandonado la casa por voluntad propia.