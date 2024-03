Alejandra Rubio estalla al hablar sobre su relación con Carlo Costanzia

Una compañera del programa “Fiesta”, en el que la hija de Terelu Campos colabora cada semana, ha revelado informaciones sobre su novio que no le han hecho ninguna gracia.

Alejandra Rubio vive un momento agridulce en su vida. Por un lado, su corazón vuelve a sonreír junto a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Sin embargo, acaba de aparecer un joven con el que supuestamente mantenía una relación al mismo tiempo que aparecieron sus fotografías besándose con el italiano en la portada de una revista.

Y es que, en las últimas semanas, la nieta de María Teresa Campos y Costanzia se han convertido en el punto de mira al confirmar que están comenzando una relación, que este fin de semana confirmaban, al disfrutar juntos de una escapada a Málaga.

Preocupación por la joven

La nueva pareja está dando mucho que hablar, pero no todos están de acuerdo sobre su futuro. A pesar de las preocupaciones expresadas por su entorno más cercano, la sobrina de Carmen Borrego está decidida a seguir adelante con su relación y no se deja influenciar por opiniones externas.

Alejandra Rubio estalla: del amor al odio hay un paso



Su relación se ha roto de la noche a la mañana por 'culpa' de una tercera persona https://t.co/Y0RjF1W7Xo — donDiario.com (@don_Diario) March 2, 2024

En una conversación con Emma García, la joven confesaba que es consciente de que no puede agradar a todo el mundo y que está feliz con su decisión. Sin embargo, el ambiente se caldeaba ayer cuando su compañera Amor Romeira, declaraba en el programa que le habían llegado informaciones sobre Costanzia que enfadaban a la joven.

La colaboradora de Fiesta ha explicado este sábado que, nada más conocerlas, se puso en contacto con la que ella consideraba su amiga, a la que no la hizo ninguna gracia: "A mí no me gusta que Alejandra esté con él. Yo me consideraba amiga de ella y la llamé para contarle informaciones que me han llegado. Yo lo que opino de ellos ya se lo dije a Alejandra. Y ahora ella es libre de manejar esa información como ella considere", afirmaba dolida Romeira.

¡NUEVA NOTICIA DE LAOTRATV! 🌶️



Alejandra Rubio estalla contra todos los colaboradores de Telecinco y a la prensa defendiendo a Carlo Costanzia: ”Estoy harta” #ACTUALIDADhttps://t.co/5sBd1CDmWV — MiChavaleria (@MiChavaleria_) March 2, 2024

Sin embargo, la hija de Terelu Campos hace caso omiso a estas informaciones negativas sobre su novio, como así ha reconocido ella misma en el programa presentado por García en Telecinco. "Es tu opinión, pero yo soy libre de tomar las decisiones que quiero. Yo estoy muy bien, sé lo que quiero, sé con quién estoy y estoy muy bien. Estamos los dos agobiados porque esto es una locura, hablando claro, yo no he vivido esto nunca", confesaba indignada.