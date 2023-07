El traje anacrónico de las camareras de la boda de Tamara "aterroriza" La Sexta

Han pasado varios días y sigue la riada de análisis, reflexiones, críticas y loas al evento del año que, en algunos detalles, parecía más propio de otra época, para disgusto de algunos.

A estas alturas de la película de la boda infinita de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha dicho casi de todo sobre los estilismos de unos y de otros... incluso de las camareras del gran enlace del siglo en la crónica del corazón patrio.

Un atuendo que ha levantado ampollas de indignación entre propios y extraños por lo anácronico y clasista del mismo.

Sin ir más lejos, Alfonso Arús se pronunció con no poca retranca desde su magacín en La Sexta señalando que "a mí una de las imágenes que más me gusta es cuando salen a repartir canapés a los amigos de la prensa porque el look me da miedo", sentenció el presentador de Aruseros sobre el estilismo que Tamara Falcó e Íñigo Onieva decidieron que los camareros y camareras llevaran en su boda.

Como explica Tatiana Arús "se ha criticado mucho", entre otras cosas, "por las altas temperaturas". "Pobre mujer, va en camisa larga y leotardos", apuntó al ver a una de las camareras atender a la prensa que se encontraba en el exterior de la Finca de El Rincón, donde se estaba celebrando la boda. Eso sí, "los reporteros cuentan que fueron muy considerados con ellos y de madrugada les sacaron chocolate".

La boda infinita de Tamara Falcó e Íñigo Onieva empieza a cansar a los espectadores

"Es que los que han conseguido llegar a ese interés son los medios de comunicación", destacó Arús, defendiendo que "es de recibo" que ahora Falcó y Onieva "inviten a un salchichón" a los reporteros que cubren su enlace "porque si no es por las cadenas televisivas esto no vale lo que vale", insistió sobre la exclusiva de un millón de dólares que se rumorea que ganará la pareja por las fotos de su boda.

Sea como fuere parece que la boda infinita empieza a aburrir un poco al personal, o al menos a los televidentes de La Sexta puesto que Aruseros comenzó este lunes la semana a la baja descendiendo en los audímetros hasta el 14.8% de share y los 322.000 espectadores, sus cifras más discretas desde hace más de un mes.