Laura quema en la hoguera de las Tentaciones la pulsera que le unía a Alejandro

Naomi protagoniza un fuerte encontronazo con Keyla... hasta tal punto que la presentadora Sandra Barneda se vio obligada a intervenir.

El punto final para esta la Isla de las Tentaciones se acerca y para este penúltimo capítulo tuvo lugar la hoguera de confrontación donde Yaiza, Naomi, Laura y Lydia se han enfrentado a sus solteras favoritas, a las que han podido hacer tres preguntas.

La primera ha sido Naomi, quien ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Keyla. "Yo también me quiero quitar las gafas como tú, cuando quieras, porque de cerca, bien que no las necesitas pajarita", comentaba la canaria haciendo alusión al acercamiento de la novia de Adrián y Napoli. "Me está dando mucha risa la situación, vas de palmera muy guapa. Se hace el pelo, así como si fuera una palmera. El primer día se le salían los pelos y parecía una palmera. Está claro que le gustan las palmeras machuchas como tú. Mi misión en la vida de Adrián ha sido hacer que abra la mente", respondía ella.

El cara a cara entre Naomi y Keyla tuvo más de una curva, así fue la reacción de la valenciana: "¡Llevas pelos de palmera!" 😂🌴



🍎 #Tentaciones12 | #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/Apv1QeUxUn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 11, 2023

"Y que se coja una gran depresión aquí dentro", comentaba Keyla. "Pues en la cama no se os ha visto con mucha depresión", aseguraba. "Te recuerdo que el que me ha puesto los cuernos ha sido tu querido Adrián. Así que no sé que programa estás viendo. No me vengas vacilando. Tú te estás tragando todas las mierdas que te está contando. Dice que soy el amor de su vida. Es infiel. Se enamoró de mí teniendo novia, y se ha enamorado de ti estando conmigo", le dejaba claro Naomi.

Naomi ha podido hacer tres preguntas a la soltera. "¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti en ‘La isla de las tentaciones?", ha querido saber en primer lugar. "No, sería falsa si dijera que en 15 días nos hemos enamorado, pero creo que la conexión que hemos tenido, ninguno de los dos la habíamos sentido. No necesitamos correr ni hacer las cosas con prisa", ha respondido ella.

"¿Crees que puedes confiar en una persona que es infiel a todas sus parejas y que se enamora de otra estando supuestamente enamorado?", era la segunda pregunta. "Sí, yo lo que voy a valorar de Adrián es lo que ha empezado conmigo. Juzgaré lo que veo y lo que siento. No me voy a guiar de lo que tú me digas", aseguraba Keyla.

"¿Has visto a Adrián realmente dolido por todo lo que nos ha pasado aquí?", ha preguntado por último Naomi. "Sí, creo que el Adrián que he visto nos ha roto el corazón", era la respuesta.

Laura está decidida en romper su relación con Alejandro

Laura ha recibido la visita de Irene, con la que Alejandro ha tenido una gran complicidad en su villa en este tiempo.

Irene llega pisando fuerte a la hoguera, dispuesta a defender a Alejandro frente a las palabras que este ha escuchado de Laura este tiempo: "En el certamen de belleza has quedado la primera, enhorabuena por tu título de miss infidelidad". "¿Qué cojones sabes? ¿Has visto algo? Eres súperlista y sacas conclusiones de la nada, pues no me da la gana. No sabes nada”.

La soltera cree y le dice que es una mentira, que ha vendido una historia dentro de la villa que no tiene nada que ver. "El que ha hecho el papelón es él y si hago algo es porque lo siento", le ha contestado Laura visiblemente enfadada e Irene ha sacado de nuevo la cara por Alejandro: "No ha dicho ni una palabra mala tuya, has sido la única que ha criticado". "No me vengas a dejar mal porque no tienes ni idea, lo que te cuente Alejandro es una cosa y la realidad es otra", le ha dicho ella entre gritos y es que asegura que está siendo ella misma.

Tras estos primeros momentos de tensión, ha llegado el momento de las tres preguntas de Laura a Irene. "¿Crees que después de que Alejandro haya visto las imágenes con Saúl sigue enamorado de mí? ¿Os habéis besado en la boca en algún momento? ¿Crees que Alejandro está haciendo algún tipo de papel en vez de ser él mismo?" han sido las cuestiones que ha hecho Laura y de las que ha recibido respuesta por parte de Irene.

Laura, Alejandro, Irene... y la pulsera de la discordia

En medio de este momento, Laura se da cuenta de que Irene lleva la pulsera que ella y Alejandro se pusieron antes de entrar: "Le estoy viendo la pulsera y ya sé lo que va a pasar, no me apetece. Nos la pusimos cuando entramos aquí, la íbamos a llevar hasta el final en teoría. Es amarillo y es nuestro color, muchas cosas". "Me la manda Alejandro para que se la des a Saúl y que el amarillo te de suerte porque la vas a necesitar", le explica la tentadora y Laura no se lo piensa ante su cabreo y las lanza desde su asiento a la hoguera: "La pulsera de los cojones se va a la hoguera, se va a la hoguera y todo a tomar por culo. Lo de Saúl y lo mío es de verdad y eso es lo que jode”.

🔥Desde la quema de Rosito, la hoguera se ha convertido en el lugar de los despechados 🔥



Laura se pilla un tremendo cabreo y quema la pulsera que Irene le da de Alejandro: “No quiero esto” 😱



🍎 #Tentaciones12 | #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/PWTwGmcJ7u — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 11, 2023

Lydia se queda sin palabras ante la personalidad alocada de Miriam

Miriam llegó como un huracán a su encuentro con Lydia, novia de Manuel, en la 'Hoguera de solteros'. La soltera favorita de Manuel venía dispuesta a dejarle claro a Lydia que el participante ya no estaría presuntamente enamorado de ella. Pero Sandra Barneda tuvo que intervenir en varias ocasiones para llamarle la atención.

La soltera había empezado su discurso sacándole a Lydia una foto para que Manuel se acordase de ella, decía. Pero Naomi saltó para defender a su compañera ya que sabía que Lydia no se sentía cómoda en el conflicto. Entre el cruce de acusaciones y reproches, Miriam mandó a callar a Naomi diciéndole que se pusiera "un puntito en la boca". Fue la primera vez en la que Sandra Barneda tuvo que bajar los ánimos. "Aquí quien manda a callar soy yo", dijo la presentadora.

💥😂 Miriam recibe 'zascas' en la hoguera por todos lados 💥😂



👉 Sandra Barneda tuvo que llamar la atención de la soltera: “Aquí mando a callar yo”



🍎 #Tentaciones12 | #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/eJbxMXjEQ6 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 11, 2023

Poco más tarde, Miriam le estaba diciendo a Lydia los motivos por los que Manuel no se habría acordado de ella en Villa Playa. La novia de Manuel respondía diciendo que 'La isla de las tentaciones' les iba a servir para darse cuenta de si estaban enamorados o no, pero que ella tenía claro que sí. "¿Estás enamorada tonteando con otro fuera?", le reprochó Miriam.

La información de la soltera sorprendió a Lydia y a sus compañeras pero también a Sandra Barneda, que le hizo ver a la soltera que no podía soltar información ni del exterior ni de las villas. Miriam acató la reprimenda, pero su 'bomba' dejó a Lydia muy descolocada. "Yo no he hecho nada", se justificó. Pero, aún así, se quedó dando vueltas a la información por pensar que se lo había contado Manuel.