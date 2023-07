El trauma con el que Asraf Beno regresó de Supervivientes no será fácil de curar

No es ningún secreto que a los concursantes del reality más extremo de la pequeña pantalla les quedan secuelas pero el prometido de Isa Pantoja no ha escatimado en detalles. Sincericidio.

Parece que ha pasado un siglo pero no hace tanto que Asraf Beno aún estaba en Honduras con muchas posibilidades de ganar una edición de Supervivientes que finalmente se llevó Bosco Martínez Bordiú.

Centrado en la que será otra de las grandes bodas del año (con permiso de la boda infinita de Tamara Falcó e Iñigo Onieva), Asraf se está empleando a fondo en los preparativos de su enlace en octubre con Isa Pantoja.

Sin perder de vista tampoco su futuro laboral, Asraf ha mostrado su faceta más sincera con sus seguidores en redes sobre su experiencia como superviviente: "Volvería una y otra vez. No quería salir de ahí porque a nivel supervivencia me lo pasaba muy bien. Echo de menos todo y cada día me acuerdo. Veo un árbol y miro qué fruto es. Se ha quedado un poco de trauma. Voy a la playa y quiero coger los cangrejos que hay en la roca. Sí, me ha quedado trauma".

De hecho, a él lo que más le afectó fue no poder estar con su familia, pero una vez reunido su círculo más cercano se conforma con poder comer: "A nivel comida ya nada. He comido chucherías, hamburguesas, pizzas, galletas... Ya estoy satisfecho".

Asraf Beno asegura que no es tan fuerte mentalmente como se puede pensar

Asismismo admitió que no es tan "fuerte" mentalmente como podrían pensar algunos de sus seguidores: "No he parado de llorar. Estaba muerto. Pero es verdad que siempre he mantenido la ilusión y creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a todo. También el pensar en mi familia y en todo el mundo es lo que me ha mantenido ahí".

El trauma post Supervivientes es tan fuerte que Asraf sigue en estado de shock tras pasar cuatro meses aislado en Honduras: "Se me hace muy fuerte ir a un centro comercial porque hay mucha gente y es una locura. No veo las calles de la misma manera y conducir y ver a los coches moverse también es raro. No veo las plantas de la misma forma. El otro día vi una cucaracha y la cogí. Estoy un poco 'shockeado' porque no ves la vida de la misma manera. Estar en condiciones tan difíciles, pues al final no sé si llamarle secuela, pero es un aprendizaje".

También a nivel físico ha vuelto tocado a España tras dormir en la arena tanto tiempo: "Me cuesta mucho. Me duele la espalda y duermo poco. En casa estoy durmiendo en el sofá porque me siento más cómodo en la incomodidad".