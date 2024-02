Ana Rosa se lleva una desagradable sorpresa con Genoveva Casanova y Cayetano

Esto no lo vio venir ni Quintana, por más años que lleve en la televisión y en el mundo de la prensa rosa. Y mira que tiene tablas y veteranía a sus espaldas, pero hay cosas imprevisibles.

Desde que salieron las fotos de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca poco antes de convertirse en rey, la celebrity mexicana está desaparecida de la esfera pública y se dice que su exmarido Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en su gran apoyo y confidente.

Y esta complicidad tan estrecha ha llegado a tal punto que ya se empieza a comentar en los mentideros del corazón que la actual pareja de Cayetano, Bárbara Mirjan, estaría muy molesta y dolida.

Ahora la situación entre la expareja ha ido un poco más lejos en el plató de TardeAR de Ana Rosa Quintana, donde Silvia Taulés dejó con la boca abierta a propios y extraños con una pregunta retórica sin respuesta que favorece la ambigüedad y por tanto el morbo: "He preguntado por esta intensidad que hay digo ¿Pero que van a volver?'y me dicen que no descartemos que vuelvan", soltó la bomba sobre Genoveva y Cayetano dejando una puerta abierta a la reconciliación.

Aunque era la propia presentadora la que terciaba para quitar hierro a esta posibilidad dudando que exista, Taulés insistía en que la situación ha cambiado mucho entre ambos: "Ella necesita a Cayetano".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez explicaba que la pareja de Martínez de Irujo, hasta ahora, lo llevaba "bien" porque eran una expareja "bien avenida". Casanova tenía su vida, había reuniones familiares pero desde la polémica por las fotos con Federico de Dinamarca, la situación ha cambiado: "Él se vuelve súper protector, le dedica mucho tiempo y está mucho con ella".



El director de la revista Semana Jorge Borrajo contaba además que él ha puesto a disposición de su ex a sus abogados para que tome las medidas legales que crea oportunas ante las informaciones publicadas sobre ella.

La sola posibilidad de la reconciliación entre Casanova y Martínez de Irujo ya sería un tsunami rosa pero sin embargo de momento no valió para que TardeAR remontara el vuelo en los audímetros. De hecho, este miércoles el programa de Quintana bajó al 10.6% de cuota de pantalla y 923.000 espectadores, sus cifras más bajas de toda la semana frenando la racha ascendente que experimentaba desde el lunes.