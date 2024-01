Carmen Alcayde amenaza la silla de su enemigo en la peor pesadilla de Telecinco

La ex de Sálvame salió reforzada a su paso por Gran Hermano VIP 8 y ahora no solo ha escalado posiciones dentro de la cadena de Mediaset sino que ha despertado fantasmas en algunos colegas.

Con sus altibajos durante todo el concurso pero finalmente Carmen Alcayde se convirtió en una de las concursantes estrella de la última edición de GH VIP y vio reforzada su carrera televisiva después del cierre de Sálvame tras 14 años en antena.

Tanto es así que tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, Alcayde se ha convertido en nueva colaboradora estrella del Así es la Vida de Sandra Barneda y César Muñoz.

Así lo anunciaron al unísono este martes los dos presentadores del magacín de sobremesa de Telecinco. Claro que la alegría de Barneda y Muñoz contrastaba bastante con la cara de alguno de sus colaboradores.

¡MENUDA FANTASÍA! 🤩 Carmen Alcayde, nueva colaboradora de #AsíEsLaVida 💃🏻 ¡Bienvenida, amiga! Ya tocaba volver a trabajar juntos 😍👏 pic.twitter.com/bM3FnFbF0T — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) January 16, 2024

Es el caso de José Antonio Avilés, cuyo rostro era todo un poema, debido a los desencuentros pasados con su nueva compañera de plató. No obstante, Alcayde dejó claro que llega al programa en son de paz... con matices: "Yo no vengo a ninguna guerra. Ahora, si hay cuentas pendientes y hay que saldarlas, se saldan".

Carmen Alcayde se reencuentra con José Antonio Avilés y saltan chispas

No se puede olvidar que Carmen y José Antonio compartieron casa en GH VIP 8 y ambos formaban parte de "teams" diferentes (ella naranja, él azul) por lo que tuvieron sonadas discusiones durante su encierro en el reality.

Ahora que vuelven a coincidir en el trabajo, la cosa promete morbo y en su primer asalto la periodista advirtió: "Avilés, las sillas no se roban. Se ganan o se pierden. Tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás. No tengas miedo que no vengo a robarte ninguna silla, que lo has dicho antes".

El colaborador por su parte, también avisó: "Con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando había que saldarlo. Lo que pasase en Guadalix forma parte del pasado".

Algo que no parece tener tan claro la otra protagonista de la historia: Antes ha dicho que no le gusta la gente que viene a saldar cuentas pendientes. Pues tú en GH VIP 8 querías que saldase las cuentas pendientes y me hiciste la vida imposible. Aplícate el cuento a ti".

Por su parte, Sandra Barneda quiso quitar hierro al asunto señalando que le hace mucha ilusión la nueva incorporación del programa: "Nos encanta que te rías y que te lo pases bien. Y que haya buen rollo".

A pesar del morbo que supone el reencuentro entre colaboradores, Así es la Vida no logró convencer a sus espectadores de que será para mejor. O al menos eso pareció desprenderse de las cifras que registró el magacín de tarde de Telecinco este martes, bajando al 8.6% de share y 856.000 espectadores, sus cifras combinadas más bajas desde el pasado 4 de enero.