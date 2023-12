Carmen Alcayde amenaza con contar la verdad de Gustavo Guillermo y noquea GH VIP

Hace ya bastante tiempo que el exchófer de María Teresa Campos fue expulsado del reality de Telecinco pero con la salida de la presentadora su "expediente X" vuelve a dar que hablar.

Muchas semanas después de su misteriosa expulsión disciplinaria de GH VIP junto a Álex Canniggia por un enfrentamiento cuyos detalles Telecinco se negó a hacer públicos, Gustavo Guillermo ha vuelto a copar titulares de plena actualidad, tras mucho tiempo en un discretísimo segundo plano.

Y es que la salida de Carmen Alcayde de la casa de Guadalix ha reavivado viejos titulares que en su momento dejaron muchos interrogantes en el tintero.

Este domingo en el plató de Ion Aramendi en el Debate de GH VIP ambos protagonizaron un serio encontronazo que destapó viejas incógnitas.

Y es que Alcayde sugirió desde que llegó al concurso que Gustavo tuvo un comportamiento inapropiado con un paparazzi que quiso fotografiar a María Teresa Campos.. Por su parte, Gustavo sostuvo siempre que era mentira, además de cargar contra Carmen diciendo que era "una traidora": "Me enfadé con él porque no me parecía profesional lo que estaba haciendo. Cuando salgo me encuentro lo que me dice Carmen, pues no me parece que me merezca yo esto, que quiera dar esa imagen de mí", explicó a Aramendi.

Carmen Alcayde "amenaza" veladamente a Gustavo Guillermo

Alcayde opinó que su compañero de concurso se ha guardado muchas cosas y callaba mucho: "Luego dices que soy falsa y que te la clavo por detrás y que digo cosas bonitas", protestó añadiendo: "¡Pues tú conmigo la portada que te has clavado a mi costa, si no es clavármela por detrás no sé que es! Es lo que haces tú, callar, luego haces una portada y te llevas el dinero".



"No voy a hacer una portada diciendo por qué te has ido de la casa, no voy a ser como tú, no voy a contar lo que pasó", insinuó Carmen Alcayde bordeando el turbio asunto del que no quiere hablar Telecinco. Algo que bloqueó a Gustavo y que aprovechó Aramendi para recordarles que tendrán tiempo ya en la casa de volver a verse las caras.

Noche agridulce para GH VIP en los audímetros

Todo en una noche desigual para el Debate de GH VIP en el que Telecinco anotó un 11.6% de cuota de pantalla y 1.049.000 espectadores, sus datos más bajos desde el 26 de noviembre.

Curiosamente la de Mediaset anotó el mayor share del prime time pero no el mayor número de espectadores. La palma en este sentido se la llevó La 1 de TVE con la película Exodus (11.3% y 1.321.000) seguida de Antena 3 con Secretos de Familia (11% y 1.104.000).