‘Bombazo’ del verano: filtran que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han roto

La revista Semana aporta unos datos bastante evidentes y preocupantes para la pareja. El ex duque de Palma, tras su ruptura con la Infanta Cristina, podría fracasar en otra relación.

La revista Semana publica una información muy relevante este miércoles 5 de julio. Según esta información el ex duque de Palma habría roto su relación sentimental con su actual pareja y ex compañera de despacho.

Aunque la mencionada publicación habla de “distanciamiento”, lo hace de manera eufemística para contar a sus lectores que Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, habrían roto la relación que trascendió públicamente en el pasado otoño.

La revista se basa en que llevamos varios meses sin verlos juntos. La última vez que se supo que estuvieron juntos fue durante la pasada Semana Santa, cuando la pareja hizo un viaje hasta Palma de Mallorca, donde fueron fotografiados disfrutando de un día en la playa. En las fotos ambos mostraban una actitud muy cariñosa.

Urdangarin y Ainhoa Armentia, por separado

Ahora, sin embargo, Ainhoa toma el sol sin su novio. Como prueba, Semana publica unas imágenes en las que la vemos disfrutando de la playa de Alicante, a la que ha viajado con su familia. En las fotos la vemos en bikini tumbada en la hamaca leyendo "El sendero del yoga", que es la disciplina deportiva que tantas veces ha practicado con su, suponemos, todavía novio, tal y como adelanta Chic.

Semana además cita a una fuente anónima que asegura que "existe un claro distanciamiento" entre Iñaki y Ainhoa y que podría deberse a que el exduque prefiere mantener un perfil bajo de cara a su acuerdo de divorcio. De hecho, se desconoce si ha regresado a Vitoria desde Ginebra, ciudad a la que viajó el 16 de junio para juntarse con su familia y asistir a la graduación de su hija. Evento en el que coincidía con su ex, la Infanta Cristina.

Desde luego que se desconocen los motivos de esta ruptura o distanciamiento pero en ESchismógrafo ya les adelantamos el pasado 23 de mayo que la pareja no contaba con el beneplácito de los Urdangarin: “Los dos son conscientes de que, en el ambiente tradicional y clásico de la Vitoria en el que se mueven, su relación, tan pública y tan conocida, no es del agrado de su círculo. Además, lo hemos dicho ya, la familia Urdangarin, al menos la mayoría de los hermanos de Iñaki, no acaban de ver con buenos ojos la relación”.