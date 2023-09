Salen a la luz los 3 secretos de Gustavo Guillermo: sus planes con Teresa Campos

Desde que se confirmó su entrada en la cada de GH VIP 8 se ha convertido en uno de los filones de noticias más importantes de la parrilla de Telecinco tras la muerte de la presentadora.

Puede que dentro de la casa de GH VIP 8 no se esté hablando de él como fuera. Gustavo Guillermo se ha convertido uno de los temas centrales de la parrilla de Telecinco y de sus diferentes programas de corazón y/o crónica social.

Y es que tras la muerte de María Teresa Campos la vida y milagros del que fuera su mano derecha y considerado "tercer hijo" genera mucho interés y no menos morbo. Así que dentro y fuera de los muros de la casa de Guadalix no se habla de otra cosa.

Este domingo de Debate de GH VIP, el presentador Ion Aramendi ya anunció que Gustavo guardaba un secreto que podía cambiar la forma en la que le ven sus compañeros hasta ahora.

En realidad no era solo uno, sino tres los secretos que guarda el flamante concursante y que, según se adelantó en el plató de Telecinco, tenían que ver con el ya famoso "contrato de confidencialidad".

Otra de las concursantes que está dando mucho juego en GH VIP es Carmen Alcayde, que durante su estancia en la "cueva" de la casa de Guadalix dejó caer que "yo no me invento la vida. A mí antes de entrar me han contado una cosa. Yo no se la quiero decir porque yo quiero que él también tenga su concurso, esté cómodo y pueda vender que es buena persona y tal. Y si de repente tiene mal humor, pues ya se verá cómo es ese mal humor".

A vueltas con los "secretos" no tan "secretos" de Gustavo Guillermo en GH VIP

Su defensora en el plató del Debate de GH VIP, Vanesa, admitió que ella los conocía y cuando el presentador le dio paso compartió con todo el mundo la información: "El primero; que cuando falleciera María Teresa iba a entrar a un reality; el segundo, ir al Deluxe; y el tercero, es que iba a escribir un libro".

Vanesa aseguró que, por estos motivos, Carmen Borrego y Terelu Campos llevaron a cabo un contrato de confidencialidad: "Está claro, ¿en el libro de qué va a hablar?".

Sin embargo, Isa, la defensora de Gustavo, no dudó en pronunciarse: "Primero, lo del reality sí que es verdad, no es ningún secreto. Ya en su momento rechazó un buen programa por estar al lado de María Teresa por amor, no por dinero. No va a escribir ningún libro porque todo lo que ha dicho de ella es bueno y jamás va a hablar y cuando hable será siempre para bien. Y tampoco va a hacer ninguna entrevista porque ha tenido muchísimas oportunidades por muchísimo dinero".

El caso es que el morbo de todo lo que rodea a Gustavo Guillermo y Las Campos le valió este domingo a Telecinco un 10.8% de share y 908.000 espectadores, bajando con respecto a la semana pasada (14.2% y 1.213.000) y por debajo de lo que hizo Antena 3 con Secretos de Familia (10.9% y 1.050.000).