Ana Herminia denuncia lo que están haciendo con Cristo a espaldas del públIco

La nuera de Bárbara Rey reclama la desinformación que tiene sobre el paradero de su marido, tras ser expulsado del 'Supervivientes' por saltarse las medidas de seguridad.

Ángel Cristo ha pasado unas últimas semanas bastante complicadas, así lo denuncia su mujer una vez más en televisión, tras dejar de asistir al debate del programa por el trato recibido por la organización del programa y ser obligada a guardar silencio sobre su enfrentamiento con Arantxa del Sol.

La venezolana no se corta al señalar en una entrevista para De Viernes a los compañeros de Honduras por un movimiento de “bullying” durante su estancia en la playa de Cayos Malayos, que terminó con Ángel Cristo Jr., huyendo del escenario del concurso tras una fuerte discusión con Aurah Ruíz.

Sin noticias de Ángel

La experiencia se tornó bastante caótica cuando el hermano de Sofía Cristo decidió escapar del lugar, saltándose el perímetro de seguridad en el que se graba el programa y adentrándose en la selva de la isla. El suceso, que desconcertó a la organización y le llevó a estar desaparecido durante varias horas y terminó con el rescate del hijo de Bárbara Rey por parte del ejército hondureño.

Ana Herminia apunta a los culpables de la expulsión de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ https://t.co/hLuAOdwV63 — EL KIOSKO press (la actualidad sin remilgos) (@wizfun) May 25, 2024

Su mayor defensora durante todo este tiempo reclamaba el pasado viernes durante su entrevista la situación que ha vivido Cristo Jr., con sus compañeros, señalando directamente a Blanca Manchón de mentir cuando ésta le acusó de agresión: “No puedes acusar de que te empujaron, cuando se vio que no te empujó”.

“Me parece, una vez más, un apoyo al bullying, porque es una persona que, psicológicamente, no estaba bien, que estaba al límite. Estas actitudes me duelen mucho, es lo que han hecho todo el concurso: una burla perenne, insultos… ¡Es que no hay límite!”, denunciaba, indignada con la actitud de los concursantes hacia su pareja, mientras la organización se mantenía impasible.

Ana Herminia optó por abandonar su defensa en plató y hacerlo a través de las redes sociales, donde, desde su expulsión, ha alertado a sus seguidores sobre la desinformación a la que ha sido sometida por la cadena. Horas antes de la llegada de Ángel a España, Ana lanzaba varias publicaciones, señalando sentirse bastante angustiada al no poder localizarle, pese a que pidiera información a la productora: “No tengo noticias de Ángel. En cuanto las tenga, les aviso. Una vez más", escribía junto a un emoticono con la boca tapada con una cremallera.

No es la primera vez que deja caer que no tiene noticias de su marido, llegando a decir incluso que no le dejaban hablar libremente, pero la organización del programa ha optado por no informar a los familiares de Cristo sobre los pasos que ha dado tras su salida del concurso, algo que sí se ha hecho con anteriores expulsados. De hecho, se ha conocido su ubicación gracias a los medios de comunicación, cuando Ángel aterrizaba en España.