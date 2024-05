Arús triunfa con el rejonazo demoledor de Carmen Lomana a las influencers locas

Que la socialité más pija de la televisión y la radio no se muerde la lengua a la hora de opinar lo garantizan los millones de charcos y jardines en los que suele meterse...

Que Carmen Lomana no tiene filtro a la hora de decir las cosas y que se mete en más de un problema por no tener pelos en la lengua no es ningún secreto. Y este miércoles volvió a demostrarlo en el programa matinal de zapping y virales de La Sexta Aruseros.

El magacín de Alfonso Arús se hizo eco en plató del análisis de Lomana sobre la fiesta de cumpleaños de Tita Cervera, en el que socialité más "pija" de la televisión celebró la ausencia de influencers: "El cumple ha sido una fiesta que da gusto, como las de antes", destacó Lomana en el programa de radio Las mañanas Kiss de Kiss FM.

LOMANA 100% 😂 Ayudadme a titular esto porque no sé cómo hacerlo.



Hoy, con @Carmen_Lomana:

👉 Venir a KISS FM sin dormir

👉 El cumpleaños de la Baronesa Thyssen

👉 Cenar merluza, como buena vegetariana

👉 La petaca de Pilar Vidal

👉 Ser poligonera y friki



¡Y todo esto en la… pic.twitter.com/KeKuG4GJqD — Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) May 21, 2024

Según su reflexión, en la fiesta de Carmen Cervera toda la gente que había "era interesante": "No había influencers de esas que ves una colección de locas haciendo fotos hasta al florero", ironizó... o no tanto, con muy mala leche.

División de opiniones sobre Carmen Lomana y las influencers en Aruseros

Claro que también generó debate en el plató de Aruseros donde Angie Cárdenas coincidió con ella destacando "es verdad" pero María Moya matizó sobre la edad de los invitados a la fiesta de la Baronesa Thyssen que "seguramente, su edad no es de influencer".

Sea como fuere el caso es que las polémicas que protagoniza Carmen Lomana por decir lo que piensa sin andarse con rodeos suelen generar interés y expectación y este miércoles el programa de Alfonso Arús en La Sexta pudo comprobarlo ascendiendo en los audímetros hasta el 18.7% de cuota de pantalla y los 413.000 espectadores, sus datos más altos de los últimos 5 días.