Lo que le quiso decir Bárbara Rey a Sonsoles Ónega: el hombre tras la bomba

Después de que Ángel Cristo Jr. dejara a su madre a los pies de los caballos con una incendiaria entrevista en Telecinco, la actriz ha puesto un nombre en la diana. ESdiario lo cuenta todo.



La reacción de Bárbara Rey a la entrevista de su hijo Ángel Cristo no se ha hecho esperar. La de Totana (Murcia) apunta en el centro de la diana. “Tengo miedo porque conozco el medio…. Y no hay que olvidar quién es el presidente… y no de España”. La que fuera mujer del domador de leones es una experta en la insinuación. Desde hace años. En esta ocasión, está clara. La insinuación. No ha deambulado por las ramas.

Bárbara Rey en el programa Y Ahora Sonsoles quiere decir que el presidente de Telecinco, Borja Prado, está detrás de la entrevista de su hijo el pasado viernes en el programa ¡De Viernes! producido por la productora Mandarina. Borja Prado es el responsable máximo de los contenidos de Telecinco al sustituir a Paolo Vasile.

Según la intervención de Bárbara, todo parece que se trata de una venganza del presidente. Así se lo hace saber la presentadora Sonsoles Ónega. La vedete pone todos los ingredientes para que se sepa qué piensa de la entrevista concedida por primera vez su hijo Ángel Cristo Jr.

Pero… ¿Quién es Borja Prado? Y ¿por qué habla así la actriz del presidente de Telecinco?

Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal. Manolo, como lo llamaban los cercanos, fue administrador privado de las fianzas del Rey Juan Carlos durante más de 20 años. Hombre de confianza del hoy Emérito. Manuel Prado y Colón de Carvajal se llevó muchos secretos a la tumba el 5 de diciembre de 2009. Tantos secretos que a día de hoy podría ser un trilogía perfectamente resumida.

El año 2009 fue el año de la pérdida de los grandes valedores de Don Juan Carlos. En octubre Sabino Fernández Campo el que fuera secretario y jefe de la Casa del Rey durante 16 años. 13 años como secretario y 3 como jefe. Dos meses después fallece Prado y Colón de Carvajal. En un trimestre se enterraba la gran hemeroteca de lo vivido en Casa Real durante 20 años.