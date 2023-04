Un Ginés Corregüela más sensible de lo habitual detona la isla de Supervivientes

Las visitas de los familiares han llegado a Honduras y el tiktoker de los bocadillos fue el elegido para ser el primero en obtener esta sorpresa... poca gente se podía imaginar tal bombazo.

Supervivientes 2023 volvió como cada domingo a Telecinco con una nueva gala dirigida por Ion Aramendi. Una expulsión definitiva, el trío amoroso de Ginés y un fuerte enfrentamiento entre Adara y Katerina es lo que pudimos ver en esta nueva entrega.

Las visitas de los familiares llegaron a Honduras y Ginés fue el elegido para ser el primero en obtener esta sorpresa. Le presentaron tres puertas, cada una de ellas con un cartel, pasado, presente y futuro.

La primera en abrirse fue la del pasado, de ella salió su ex mujer Isabel, a quien entre lágrimas no paraba de abrazar. Después del reencuentro y con el tiktoker más sensible de lo habitual se le lanzó una pregunta desde plató, que puso en una tesitura bastante incómoda a la que es actualmente su pareja y defensora, “Ginés, ¿volverías a retomar tu matrimonio si tu exmujer estuviera dispuesta?”, le dijo el presentador.

Ginés Corregüela se reencuentra con su exmujer Isabel en Honduras y toma una sorprendente decisión: "Si me perdona, la elijo a ella" 💥💚



🏝 #ConexiónHonduras5 https://t.co/92iOSodkeC — Supervivientes (@Supervivientes) April 3, 2023

Su respuesta fue un tajante sí que dejó sorprendidos a todos los espectadores, “no tengo pareja oficial” añadió el concursante. Después de escuchar las palabras de Ginés, Isabel no podía evitar sonreír. No obstante, tuvo algo de tiempo para pensar en si sería capaz de perdonarle y volver a retomar la relación con él, algo para lo que aún no tiene respuesta: "Eso tiene que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente”.

Gines Corregüela y su juego sentimental a varias bandas

"Eso es lo que dijo, otra cosa es lo que se haga. Sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto, lo que es tener unas hijas detrás para no herir sus sentimientos, lo que es estar pensando en sus padres y su familia y son un montón de cosas", dijo Yaiza al ver este reencuentro.

Pero esto no fue todo, tras decir más sobre lo que piensa, no dudó en responder la importante pregunta que le lanzó Ion Aramendi: "¿Tú te irías ahora mismo a Honduras a ver a Ginés?". Y lo hizo con un rotundo sí, se levantó del sofá del plató y se fue cofrriendo y decidida a ver a su pareja a Honduras.

💥💣BOOOMBA💥💣



👉 Yaiza no lo duda tras ver el reencuentro de Ginés y su exmujer y pone rumbo a Honduras: "Que me lo diga a la cara" 😱



🏝 #ConexiónHonduras5 https://t.co/IdVchF1EgL — Supervivientes (@Supervivientes) April 3, 2023

La Playa de los Olvidados dio la bienvenida el jueves pasado a Gabriela Arrocet, quien se juntó con Jaime Nava y Artur Deinese. El presentador conectó una gala mas con ellos para comunicarles la decisión que ha tomado la audiencia sobre quién es el segundo expulsado definitivo de 'Supervivientes 2023’.

Después de esto, el presentador dio el nombre del expulsado definitivo de 'Supervivientes', Gabriela Arrocet, algo que ella agradeció por cómo se encuentra. "Son los mejores supervivientes, están tan compenetrados, yo no tengo nada que hacer aquí, ustedes se merecen estar aquí con todo, son unos valientes y unos guerreros", quiso decir a sus compañeras antes de marcharse. Ante esto, el ucraniano dio "las gracias" por dejarle una semana más en el concurso y se despidieron desde la orilla tanto él como Jaime de su compañera en la barca.

Antes de todo esto, la hija de Bigote Arrocet había mostrado el mal momento que estaba atravesando: "Estoy enferma de los oídos, este lugar es un infiernillo, el viento no para, yo no puedo estar con los oídos al descubierto, lo he pasado muy mal. Yo no sabía lo que era, nadie sabe hasta que viene y esta playa es lo más duro que hay”.

Problemas en el paraíso: Katerina y Adara no se soportan

Katerina y Adara no se soportan y cada día se va nota una poco más, esta vez mantuvieron una fuerte discusión por culpa de unos troncos y la forma agresiva que estaba teniendo la bailarina de lanzarlos cerca de la cabeza de la que fue ganadora de GHVIP. Tras acusar varia veces el ambiente se caldeó llegando al punto de gritarse y reprocharse actos que han tenido durante el concurso, “sigue dándote besitos con Manuel que esa carpeta no se la cree nadie y eso es lo único que sabes hacer, que eres una niñata” le dijo Adara.

💚 ¿Dos mujeres con un mismo destino? 🤔



💥 Katerina y Adara sacan los trapos sucios a relucir en su tremenda discusión: "Te gustaba Manuel y te pusiste celosa"



🏝 #ConexiónHonduras5 https://t.co/to9NsxJgFC — Supervivientes (@Supervivientes) April 3, 2023

No es extraño que se alterase ante la reincidencia de Katerina, a quien Adara ya había pedido que no le tirase la madera tan cerca. A Katerina le entró por un oído y le salió por otro. La demostración de que quería provocar, es que cuando Adara se volvía a quejar, advirtiendo que tendrían problema si seguía, respondía: “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”.

No hay por dónde coger este episodio porque ya en la playa siguió la cosa igual. Es decir, Katerina empeñada en dejar ver su lado más siniestro, llegando a decirle a Adara que cómo se podía comportar así teniendo un hijo.