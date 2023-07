Iñigo Onieva explota ante los medios a los que tilda de "psicópatas"

No ha podido más. El novio de la marquesa de Griñón ha mostrado su peor versión ante los periodistas que esperaban a la puerta de su casa a los que ha pedido que le dejen en paz

Iñigo Onieva está que trina. Las últimas informaciones sobre su supuesta infidelidad le han hecho explotar. El Joven se ha dejado ver esta mañana saliendo del domicilio que comparte con Tamara Falcó para hacer deporte y cuando se ha encontrado con los medios de comunicación... ¡ha explotado! Y lo ha hecho como nunca, llamando a los reporteros 'psicópatas' por hacerle preguntas sobre las últimas noticias que les afectan.

Hace tan solo unas horas ha trascendido que las joyas que Tamara iba a lucir el próximo 8 de julio en su boda con Íñigo fueron robadas el pasado jueves por tres atracadores que se hicieron pasar por Guardia Civiles. Una información por la que le hemos preguntado al empresario, pero lo cierto es que no nos esperábamos su reacción.

Agotado y enfadado

Sin pelos en la lengua y muy enfadado se ha puesto delante de las cámaras y ha expresado su agotamiento: "Estoy corriendo, así que dejadme corred tranquilo, una cosa, de verdad me estáis siguiendo mientras estoy corriendo".

Al preguntarle si está nervioso tan solo una semana antes de darse el 'Sí, quiero' con la Marquesa de Griñón, el empresario muestra su peor cara y tacha a la prensa de psicópatas: "No hay nada, voy a ir a correr, dejadme tranquilo, bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa, entrando y saliendo, cuando vuelva de correr os quedáis ahí, no me sigáis como psicópatas".

Tras esto, el empresario ha salido corriendo y ha dejado a la prensa en las inmediaciones de su domicilio con la palabra en la boca al quedarse súper sorprendidos por la actitud que ha tenido con ellos.