El truco de Tamara Falcó para tener hijos se le atraganta a Joaquín Prat sin AR

Una vez casados, aunque parecía que el gran día nunca llegaría, la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se han puesto manos a la obra para reproducirse y más de uno se ha quedado boquiabierto.

Parecía que no iba a llegar nunca pero finalmente Tamara Falcó e Íñigo Onieva pudieron celebrar su gran día y darse el sí, quiero. Ahora que ya son marido y mujer, a otra cosa mariposa... y esa otra cosa, es reproducirse, así de claro.

La propia marquesa de Griñón ha hablado de ello en primera persona sin problema. Quiere tener hijos con Íñigo y quiere hacerlo ya. Eso sí, de forma natural... de momento y si Dios quiere (sic)... Bueno, y el proceso de vitaminas naturales que ha iniciado para poder quedarse embarazada tal como ha confesado en la revista Hola desmintiendo que se esté sometiendo a "un tratamiento de fertilidad". Lo suyo es más bien "uno natural". A saber, "un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien. No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Es laborioso pero es un proceso muy bonito". Además, aunque "no tomo pastillas" sí le han dicho "que tengo la vitamina D baja y que me vendría bien tomar vitamina B6".

Tamara Falcó no oculta que le preocupa el reloj biológico y toma medidas

Tamara no se oculta, a sus 41 años de edad admite que "claro que me preocupa el reloj biológico pero de momento solo me planteo la vía natural, si después tenemos problemas, pues ya veremos".

Con este debate sobre la mesa, este lunes el periodista Antonio Rossi ahondó en El Programa de Ana Rosa en todos los detalles del tratamiento al que se está sometiendo la hija de Isabel Preysler para poder quedarse embarazada. Según su versión, "ella tiene 41 años y la gente ya está con la cuenta atrás para ella, siempre se focaliza en la mujer, hay un tufo machista aquí alucinante".

Por lo demás, Rossi explicó que es "un tratamiento novedoso vinculado a una fundación católica, lo que hacen es apoyar de una forma natural al matrimonio para que a base de vitaminas naturales, concentración y demás puedan desarrollar una mayor fertilidad".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva y la red de expertos en "naprotecnología"

A saber, "es una red de expertos de naprotecnología en España, para ayudar a los matrimonios con problemas para ser padres poniendo la salud en el primer lugar". Se trataría de un proceso no invasivo y sin efectos secundarios, que aborda la raíz del problema y "persigue el bien del matrimonio y los dilemas morales de la reproducción artificial. El tratamiento sana las causas de infertilidad para ser padres naturalmente".

Visto lo visto, el presentador Joaquín Prat, no pudo por menos que preguntar si "entonces ¿partimos de una base de infertilidad" y Rossi confesó que "habrá que ver quién de los dos tiene el problema".

