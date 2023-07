Telecinco impacta: filtra el motivo médico que impide a Tamara Falcó ser madre

'El Programa de Ana Rosa' analizaba la boda de miel de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva y cuando se especulaba sobre un inminente embarazo ha saltado la sorpresa.

La sección del corazón de El Programa de Ana Rosa, bautizada como club social, no deja de sorprendernos. Patricia Pardo y Joaquín Prat analizaban la crónica rosa del día y, como no puede ser de otra manera, daban cuenta de la luna de miel de la pareja del momento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Presentadores y contertulios hablaban de la posibilidad de que la marquesa de Griñón llegase de su viaje embarazada. Para ello ponían declaraciones de algunos de los amigos de la pareja que no dudaban de que los recién casados pondrían “manos a la obra” para conseguir ese objetivo de la paternidad. Esa era la opinión de un amigo íntimo de Tamara, el diseñador Juan Avellaneda.

Prat bromeaba con esa posibilidad afirmando que “hombre, ahora tienen más tiempo libre”…

Pero la reportera del programa, Leticia Requeijo, especializada en la información del corazón, introducía un nuevo ingrediente al debate que ha surgido inmediatamente después de la boda del año, algo que iba a dejar sin palabras a todos los presentes y especialmente a Cristina Tárrega que confesaba en directo “me has matado leti, me has matado, fíjate lo que te digo”.

Tamara Falcó y las vacunas de Leticia Requeijo

Y es que Requeijo, tal y como les damos cuenta en ESdiario, lanzaba la siguiente afirmación:

“Por cierto, y que ahora mismo están de luna de miel y pero para hacer este viaje Tamara, supuestamente, se ha tenido que vacunar, se ha tenido que poner un par de vacunas, es decir con estas vacunas te recomiendas esperar [para quedarse embarazada] por lo menos seis meses, ahí lo dejo”.

Patricia Pardo, sorprendida, compartía la afirmación “pues también es un dato importante, claro es verdad si te has vacunado. La salud ante todo”.