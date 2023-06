El verdadero motivo del enfado de Parada con García Cortés hunde a Emma García

El expresentador de "Cine de Barrio" dejó a más de uno patidifuso destapando algo sobre su exmujer que nadie conocía a su alrededor. Además le lanzó un ultimátum que deja pocas opciones.

La relación en común entre los dos televisivos periodistas José Manuel Parada y Chelo García Cortés es una historia marcada por las luces y las sombras, los encuentros y desencuentros, las idas y venidas...

El que fuera matrimonio en el comienzo de su vida profesional gozaba de una muy buena amistad desde hacía muchos años, pero algo sucedió que hizo que la cosa se torciera de un tiempo a esta parte.

En concreto, desde que la colaboradora de Sálvame publicara hace algunos meses un libro sobre su vida y sus vivencias. Pero no todo fue del gusto de su exmarido.

Algo de lo que escribió Chelo e incluyó en el libro no le hizo ni pizca de gracia a Parada, lo que pilló este domingo a todos por sorpresa en el plató del programa Fiesta que presenta Emma García. Y es que nadie parecía estar al tanto de esta nueva y repentina enemistad entre ambos.

"Me he callado muchas cosas", soltó el presentador dándole un toque de misterio a toda esta historia. “Escribe una serie de cosas en su libro referentes a mí que yo no he vivido. Se lo he dicho a ella. De entrada, considero que, si te ofrecen escribir un libro de tus memorias, y va a escribir de mí, debería habérmelo dicho”, explicó molesto Parada.

José Manuel Parada espera las disculpas de Chelo García Cortés

“He preguntado que cuándo sucedió esto y lo otro y ella me ha dicho que me lo va a aclarar, pero no hemos vuelto a hablar. Llevamos sin hablar desde que salió el libro. O ella es capaz de pedir disculpas y rectificar o, para mí, esto es definitivo”, remató con un ultimátum el expresentador de Cine de Barrio.

A la espera de ver cómo termina todo esto y de si Chelo y José Manuel volverán a llevarse bien como antaño parece que a la audiencia soberana no le gusta verles enfadados. O al menos eso pareció desprenderse de las cifras que registró Fiesta este domingo en Telecinco, cosechando un 11% de cuota de pantalla delante de 1.090.000 espectadores, sus datos más bajos desde el pasado 28 de mayo.