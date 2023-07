Víctor Sandoval destroza Telecinco por un feo gesto póstumo con Mila Ximénez

Ahora que Sálvame comienza una nueva vida oficialmente, sus rostros más emblemáticos y veteranos han aprovechado para ajustar cuentas pendientes, aclarar bulos y lanzar dardos envenenados.

Este miércoles ocho colaboradores de Sálvame protagonizaron unas imágenes de lo más revolucionaria en redes sociales tras dejarse ver en el aeropuerto de Madrid dirección Miami. La aventura en Netflix comienza por todo lo alto sin mirar atrás después de que el formato terminase para siempre el 23 de junio.

Los integrantes del equipo de esta "nueva vida" para el mítico programa del corazón pusieron patas arriba Barajas protagonizando imágenes que generaron un gran revuelo en el aeropuerto y en redes sociales.

La fantasía de nuestro tiempo. 🥳✈️pic.twitter.com/CoYH6YpzIV — Algo pasa TV (@Algopasatv) July 19, 2023

Pero además aprovecharon para soltar algunos titulares jugosos y ajustar cuentas pendientes. Caso de Víctor Sandoval, cuyas palabras contra Ana Rosa Quintana coparon no pocos titulares. Y es que al ser preguntado por los compañeros a los que echará de menos, señaló que "no puedo decir nada", pero confirmó que "no vamos a echar de menos a nadie porque esto es una cosa especial" y aprovechó para lanzar un dardo envenenado al nuevo programa de Quintana.

Tras conocerse que el equipo de TardeAR se ha quedado con el plató de Sálvame y que ya están trabajando en el decorado, Sandoval recacló que "me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila (Ximénez) en el plató de AR, me parece fatal" y añadió: "Pensábamos que el mural lo respetarían porque ese plató era el de Mila Ximénez, pero ya veo que no, teníamos que haberlo traído".

No obstante, Víctor está convencido de que la energía de Mila Ximénez estará muy presente en ese plató, aunque no se sabe si eso será positivo o negativo para los nuevos inquilinos: "Me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito de Mila por quitar su nombre del plató", ironizó.

Belén Esteban desmiente rumores de crisis con Miguel Marcos, una persona anónima

Otra de las grandes protagonistas este miércoles en el aeropuerto madrileño fue Belén Esteban, que se dejó ver muy feliz por esta nueva aventura y habló ante los reporteros sobre el momento tan dulce que está viviendo, momento en el que volvió a desmentir cualquier atisbo de crisis con su marido, Miguel Marcos: "De eso no voy a hablar nada cuando es una mentira. No voy a decir absolutamente nada porque lo que quieren es que hable. La próxima vez le voy a decir a Rosalía, que me invitó al concierto el día 7 que era el cumpleaños de mi marido, que no cante el 7, que cante el 14... Madre mía".

Esteban concluyó que "le quiero con locura" y resaltó que tanto él como su hija son anónimos, por eso no quiere que se hable de ellos en los medios de comunicación: "Es que mi marido es anónimo como mi hija, los dos son anónimos. Lo que pasa es que hay a alguna gente que sus maridos son anónimos y se les respeta y a otros no".

Terelu Campos echará de menos a Mila Ximénez y a Jorge Javier Vázquez

En cuanto a Terelu Campos, confesó que estaba "de los nervios" antes de montarse en el avión dirección a Miami con todo el elenco de colaboradores que protagonizarán el docureality. Un momento de lo más apasionante que la presentadora tuvo que compaginar con su miedo a montar en avión.

Preguntada sobre si echaría de menos a Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez en esta nueva experiencia profesional, comentó que "evidentemente" porque "Jorge es nuestro alma" y a Mila también: "Lo que hubiera refunfuñado, pero ella viene a todas partes porque la tengo aquí puesta".