Paz Padilla ¿la próxima "elegida" por la Junta de Andalucía de Moreno en 2024?

Suenan tambores y trompetas. Y no es aún Semana Santa. Huele a cirio, y no es la “madre” Macarena de Sevilla que asoma por su arco la madrugá de Jueves a Viernes Santo. A lo lejos se disipan farolillos y no es Feria de Abril. Hay ruido dentro y fuera de las fronteras del Palacio de San Telmo, presidencia de la Junta de Andalucía, y se comenta y con firmeza que este año una de las Medallas de Andalucía será para la gaditana Paz Padilla. La mujer que lleva su tierra por bandera allá donde acude.

El próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, se conceden las distinciones de Medallas e Hijos Predilectos de la tierra de color verde y blanco. Unos días antes al 28 será el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla quien llame personalmente a los distinguidos para la celebración del día de la tierra que preside. Padilla tiene todos los puntos para que este año reciba tal distinción en su categoría Medalla de Andalucía de las Artes.

Para la de Zahara de los Atunes sería uno de los días más importantes de su vida. Su tierra es su vida. Y así lo hace saber pública y privadamente. En su último espectáculo teatral El Humor de mi Vida hace una mención especial a la tierra que la vio nacer. A su mar. A su familia. A sus chiringuitos gaditanos. Y a su madre doña Lola, quien le inculcó el amor a su tierra allá donde fuera o se encontrara. Hasta su marca de ropa tiene algo muy de Cádiz, Noniná, una expresión muy popular entre los oriundos de este rincón llamado popular y cariñosamente la tacita de plata.

Paz Padilla haría del Día de Andalucía uno de los grandes

Paz es querida en su tierra. Dentro y fuera de su provincia. Hasta las ocho provincias tienen admiración por la mujer que convierte un funeral en una resurrección circense sin tener creencias ortodoxas. Son las suyas. Las particulares. Quien conoce a Paz Padilla asegura a ESdiario que de concretarse esta Medalla hará del día de la comunidad andaluza uno de los grandes en la gala de entrega que tendrá lugar como todos los años en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Así lo hizo cuando pregonó los Carnavales de Cádiz y siendo alcaldesa Teófila Martínez. Los gaditanos aún no han olvidado aquella noche.