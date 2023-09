Palito Dominguín recuerda a su hermana Bimba en la pasarela de la Fashion Week

La sobrina de Miguel Bosé se ha dejado ver en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid 2023 en varias ocasiones esta semana, la última, en el desfile de Aurelia Gil acompañada de su novio

Palito Dominguín se está haciendo un hueco en el panorama social de nuestro país. A pesar de se miembro de una de las familias más conocidas y que más páginas ha acaparado en las revistas de corazón, no era la más popular de la saga. Pero la situación está cambiando y la joven, que se caracteriza por su simpatía y naturalidad se está ganando a los medios y al público.

Palito se ha dejado ver en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid 2023 en varias ocasiones esta semana, la última vez fue este sábado en el desfile de Aurelia Gil. Acompañada por su novio, Harry James, la modelo hablaba ante nuestras cámaras sobre el momento que vive actualmente y sus planes de futuro con su chico.

Inevitable preguntarle por su tío Miguel Bosé, con el que nos aseguraba que tiene "muy buena" relación a pesar de que "vive lejos, pero la relación que puedes tener con un tío que vive lejos" por lo que no puede compartir muchos momentos: "Siempre hay tiempo justo, cuando viene es por trabajo, no nos vemos mucho, pero hay muy buena relación".

En cuanto a si ha visto su nueva serie, desvela que no: "No lo he visto aún, no he parado y no lo he visto, pero estoy deseando llegar a casa y verlo", pero tiene muchas ganas porque siempre descubre algo nuevo de su familia: "No tengo ni idea, con mi familia descubres cosas todos los días, cada día descubro cosas".

También tuvo palabras para Nacho Palau, con el que tiene muy buena relación: "Sí también, vive cerca" y nos aseguraba que ya se encuentra completamente recuperado del cáncer que sufrió al salir de 'Supervivientes': "si también, vive cerca".

Muy feliz de poder estar en la MBFW Madrid 2023, Palito recordaba a su hermana Bimba Bosé: "Recuerdo cuando de pequeña me sentaba a ver a mi hermana desfilar con mi madre y mi abuela, me flipaba, cuando empezaba la música me ponía nerviosa" a la que recuerda mucho: "Mucho, muchísimo y más aquí".

Por último, su pareja nos aseguraba que su suegra, Lucía Dominguín Bosé, es maravillosa: "súper bien, mi suegra es una mujer muy fuerte y maravillosa, solo puedo decir palabras buenas". Eso sí, ninguno de los dos tienen planes de boda todavía: "Por ahora no, llevamos ya mucho tiempo juntos, lo de casarse no se pregunta, llevamos siete años".