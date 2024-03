Un crecido Jorge Javier Vázquez cuenta lo impensable sobre 'Supervivientes 2024'

El presentador, que regresaba a Telecinco después de medio año ausente, ha utilizado su blog para hacer unas curiosas confesiones del día anterior al estreno del famoso reality de la isla.

Su vuelta a la televisión era toda una incógnita después de haber reaparecido, tras la cancelación de Sálvame y su baja laboral, con un estrepitoso fracaso: Cuentos Chinos que duró en la parrilla de Telecinco apenas dos semanas.

El regreso de Jorge Javier Vázquez a Mediaset España se producía 6 meses después de su acelerado adiós en septiembre. Alessandro Salem apostaba por él, después del fiasco en Gran Hermano de Marta Flich, para presentar las galas de Supervivientes 2024, la gran apuesta de la temporada de la cadena y que, de momento, está siendo un éxito de audiencia como no se recordaba en la cadena de Fuencarral desde hacía un par de años.

Y Jorge, crecido, se ha confesado en su blog de la revista Lecturas y ha contado a sus seguidores el curioso porqué de que tuviese tan claro que esta edición de SV sí iba a ser un éxito, un método bastante prosáico, aunque su ego también va por delante porque no duda en atribuirse méritos profesionales:

“Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir bien. Rectifico. Sabía que el estreno de Supervivientes iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda. Y no solo porque la gala estaba estudiada al milímetro y por mis méritos. No. La cuestión es mucho más prosaica. Me avisaron mis dientes, que son míos porque los pagué. Todos y cada uno de ellos. El hecho de no tener dientes propios me empuja a fijarme sobremanera en la dentadura de los demás. Valoro infinito una dentadura sana, con todas sus piezas bien colocadas. Ese tipo de dentadura que sabes que puede morder una manzana sin ningún tipo de peligro. Yo las manzanas me las como a tajadas, por si las moscas”.

Jorge Javier Vázquez y sus problemas

Jorge Javier, poniendo algunos ejemplos, cuenta en su blog que “siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda”.

Y detalla la relación de sus dientes con el reality de la isla hondureña: “Dos días antes de estrenar Supervivientes 2024 también tuve que ir a verla [a su dentista]. Un diente, que se me movía. Antes de que se consumara la tragedia acudí para que me lo despegara y lo volviera a pegar. Y aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de Supervivientes 2024 iba a ser de órdago: no solo me tuvo que despegar un diente sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio. Pero todavía hay más: me los pegó de manera provisional y voy a tener que estar yéndola a ver para hacerme una endodoncia, un implante y no sé qué historia más. A mucha gente esto le parecerá una tragedia. A mí me proporciona descanso”.

Y concluye: “La vida te habla pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta”.