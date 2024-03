Supervivientes se enfrenta a dos amagos de abandono en apenas 5 días de reality

Que la primera semana suele ser complicada para la adaptación de los concursantes del programa de Telecinco no es ningún secreto, pero esta vez se podrían batir todos los récords.

Los primeros días en Supervivientes suelen ser los más complicados para los concursantes, obligados a adaptarse a las duras condiciones de vida de los Cayos Cochinos y como suele suceder en cada edición apenas cinco días después ya hay riesgo de bajas entre el elenco titular del reality.

Sobre todo entre los habitantes de Playa Condena, ubicación del equipo formado entre otros por Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr. o Zayra Gutiérrez.

Ya antes de aterrizar en Honduras las quinielas más pesimistas apuntaban a un pronto abandono de la hija de María Teresa Campos y se están cumpliendo las previsiones. Y es que Borrego hizo saltar todas las alarmas al sufrir un desmayo en la playa que la dejó completamente fuera de juego e incapaz de moverse, hasta que sus compañeros Kike Calleja y Miri Pérez la ayudaron y, dándole bebida isotónica y levantándole las piernas consiguieron que reaccionase.

No sin antes vivir momentos de auténtica preocupación cuando estuvieron a punto de llamar a los servicios médicos para que evacuasen a Carmen: "No quiero que me lleven, no quiero" pedía desconsolada sin poder parar de llorar al ver que las fuerzas la han abandonado nada más comenzar el reality.

De momento ha logrado reponerse y este lunes de Tierra de Nadie quiso despejar las dudas de los más malévolos (que aseguran que se rendiría al poco de empezar) recalcando que puede con todo y que no se le pasa por la cabeza tirar la toalla: "Ha sido el calor, la humedad, la falta de comida, la edad... Soy la yaya de la edición. ¿Pasé un mal momento? Sí. ¿Me he recuperado? Sí. ¿Me duele un poco la costilla por la prueba? Sí. ¿Puedo con ello? Sí", insistió con una sonrisa.

Sin duda una gran alegría no solo para los incondicionales de Supervivientes sino también para los responsable del programa puesto que Carmen es una de las bazas estrella de esta temporada y no es para menos: en apenas unos días se está convirtiendo en la absoluta protagonista de los contenidos y las tramas.

Su épico salto del helicóptero con amago de no tirarse y dedicatoria a Carlo Costanzia (novio de su sobrina Alejandra Rubio), su tensa discusión con Kike Calleja después de que su amigo la llamase en broma "Pototi" (haciendo referencia al mote de "Potota" con el que se metían con ella en Sálvame) y sus explosivas broncas con Ángel Cristo Jr. (la última después de que la llamase "viejita", dan buena muestra de lo importante que está siendo en los contenidos de los primeros días.

Carmen Borrego no es la única que ha disparado las alarmas de abandono

Claro que no es la única que metió el miedo en el cuerpo de Supervivientes por un amago de abandono precoz porque la continuidad de Zayra Gutiérrez también pende de un hilo. El domingo la hija de Guti y Arantxa de Benito se hacía daño en la espalda durante la prueba de recompensa y este lunes, al comenzar Tierra de nadie, tuvo que abandonar el directo para ser atendida por los servicios médicos.

"Me dio ciática y no me puedo ni mover. Me ha mirado el doctor y quiero decir a mi familia que estoy más o menos bien, pero estoy muy jodida de la espalda", explicó con gestos de dolor y cojeando visiblemente antes de dejar la playa y a sus compañeros para ser atendida.

Tras someterse a una exploración durante la gala, la organización decidió que la influencer fuese evacuada de la isla y estará en observación aislada del resto de sus compañeros hasta la gala del jueves, cuando se descubrirá si puede seguir en los Cayos Cochinos o si la aventura ha terminado para ella casi antes de empezar.