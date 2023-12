Lo que Carlos Lozano ha dado a su hija con Mónica Hoyos no se compra con dinero

Sus famosos progenitores llevan bastante tiempo alejados de la primera línea mediática y televisiva que les hizo famosos y casi omnipresentes en su día, pero no por ello dejan de dar titular

Aunque lleva algún tiempo alejada de la primera línea mediática y televisiva que la dio a conocer entre el gran público, Mónica Hoyos asistió por primera vez a un evento junto a su hija Luna Lozano, donde madre e hija presumieron de una excelente relación y complicidad. La también hija de Carlos Lozano, que vive fuera de España, resaltó la importancia de apoyar a sus padres cada vez que regresa: "Yo es que vivo fuera y vengo cada vez que vengo veo a mis padres, en todo lo que les pueda apoyar, yo les apoyo. En general".

La joven dejó claro que, aunque respeta enormemente la profesión de sus padres, las cámaras no son lo suyo: "Al fin y al cabo respeto muchísimo la profesión de mis padres y lo que hacen, pero no es algo que yo quiera".

Eso sí, si bien no está interesada en la fama mediática, está dispuesta a acompañar a su madre y posar junto a ella: "Si podemos venir a un concierto juntas, más que mejor. Y si ella está en el photocall, yo poso con ella. Soy su hija, es mi mejor amiga, con mi padre exactamente lo mismo".

La relación familiar cordial entre Carlos Lozano, Mónica Hoyos y Luna

En cuanto a la relación que comparten con Carlos Lozano, padre de Luna y ex pareja de Mónica, explican: "Nos vamos de viaje, tenemos una relación súper buena los tres, sobre todo por mí. Ellos se llevan súper bien, yo lo aprecio un montón que hayan hecho todo el esfuerzo, nos llevamos los tres muy bien, genial".

Hoyos reconoció el esfuerzo tanto de ella como del presentador para mantener una relación positiva por el bienestar de su hija, a pesar de la separación: "Además, es lo que siempre le hemos querido inculcar a ella, al final la familia, independientemente de todo, tienes tus más y tus menos, pero siempre estará ahí. Es un poco la base que le das a los hijos, las madres y los padres en eso tenemos que estar muy pendientes".

Los "regalos" de Mónica Hoyos y Carlos Lozano a Luna que "no tienen precio"

En cuanto a las características heredadas de sus padres, Luna Lozano comentó: "De mi madre tengo el salero y la gracia de ponerle muchas ganas a todo, mi madre todo lo que hace lo hace con muchas ganas y con mucha actitud. Y mi padre pues es más realista, saber lo que se puede y lo que no. Me ha dado mucha sabiduría ante lo que quiero conseguir y lo que no. Tengo una combinación de los dos bastante buena".