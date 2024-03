La constante amenaza de Carmen Borrego a Telecinco hace tiritar Supervivientes

Veterana en estas lides televisivas la hermana de Terelu Campos tiene a la cadena de Mediaset cogida por el cuello y dentro de la isla hay gente que no lo puede entender pero fuera sí.

Prácticamente desde antes de empezar el concurso e incluso saltar del helicóptero Carmen Borrego empezó Supervivientes con la sobra del abandono sobre su cabeza. Ni sus más cercanos daban un duro por la permanencia de la hermana de Terelu Campos en Honduras pasando penurias.

Una amenaza que la propia Carmen se ha encargado de alimentar en las apenas dos semanas de reality que lleva la edición y que este domingo volvieron a meter el miedo en el cuerpo a Telecinco, más que nada porque es precisamente Borrego una de las participantes que más contenidos está dando, colaborando a que el formato esté cosechando muy buenas audiencias desde que empezó, ayudando a Mediaset a liderar su franja.

Supervivientes sigue cosechando buenos datos, gracias en gran parte a Carmen Borrego

Este domingo de Conexión Honduras volvió a hacerlo con un 13.7% de share y 1.214.000 espectadores, por delante de Secretos de Familia en Antena 3 (10.7% y 1.048.000) y de la película de La 1 de TVE Cuestión de sangre (10.6% y 1.238.000).

Y mucho tuvo que ver, una vez más Carmen Borrego, protagonista de todas las tramas, con una nueva amenaza de abandono provocada por el cambio de playa de los equipos. El grupo de la hija de María Teresa Campos se despedía de Playa Olimpo para vivir en Playa Condena en plena noche. Cuando se dieron cuenta de que habían perdido las facilidades a la hora de dormir se venía abajo desanimada y afirmaba rotundamente a sus compañeros que "yo me voy esta noche, esto ya pasa de castaño oscuro. Me voy, me voy, me voy". Refugiándose en su amigo Kike Calleja lloraba desesperadamente: "No puedo más, por favor, llevadme de aquí, sacadme de aquí, por favor".

A la mañana siguiente, argumentaba que no tenía fuerzas, estaba mareada, no podía comer y llevaba tres días sin probar bocado, lo que le hacía no tener fuerzas físicas. Se despedía uno a uno de sus compañeros de equipo antes de que Kike le cogiera en brazos y le ayudara a subir a la barca. Sin embargo, poco después regresaba a Playa Condena con el rostro más relajado y visiblemente menos preocupada. Tras haber visto al médico, aseguraba haberse quedado más tranquila y explicaba que "la tensión alta es la tensión emocional y ya me ha dado laxante".

Carmen Borrego: ME VOY #ConexionHonduras2



Vuelve a los 20 minutos después de comerse un chuletón y fumarse medio paquete de tabaco: pic.twitter.com/mw1gKdhfuc — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) March 17, 2024

Ante la alegría de sus compañeros (no todos) Carmen Borrego confesó alegrarse de no haberse rendido: "Soy muy peleona. De momento me quedo".

De momento. Ella misma lo ha dicho. La amenaza de abandono sigue constante para disgusto de Telecinco, aunque tal vez para esperanza de su gran enemigo en Honduras: Ángel Cristo Jr.

Y es que las tensiones entre ellos no paran de crecer. Este domingo durante el Oráculo de Poseidón saltaron chispas cuando la presentadora Sandra Barneda le preguntaba al hijo de Bárbara Rey qué era lo que necesitaba para tener una buena convivencia con el resto de compañeros y él respondía de manera rotunda: "Nada, si es que yo, cuando tomo una decisión, yo soy súper claro. Y con esta gente no me voy a llevar nunca".

Ángel Cristo acusa a Carmen Borrego de ser "un lastre"