Las de su madre no son las únicas cenizas que Augusto Algueró deja por el camino

Mucho se está hablando en las últimas horas de los restos mortales de Carmen Sevilla y de la responsabilidad de su hijo en todo esto. ESdiario ha conocido la reacción de su exmujer.



No es una noticia de corazón. Es de interés general. Informativos de nuestro país han contado a las 15 horas de este miércoles que las cenizas de Carmen Sevilla continúan en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y no se han retirado por su heredero universal, su hijo Augusto Algueró.

Estas cenizas tan sólo pueden ser retiradas por su hijo o por un tercero con autorización expresa del primero. No hay otra. La periodista Pilar Vidal anunciaba la noticia del final de Carmen Sevilla aún en el tanatorio convertido en polvo. 24 horas después de su incineración podían haber sido retiradas.

Han pasado 105 días y no se ha producido el hecho. Quizás, no era importante para el heredero. El mismo que decidió que a su madre, “la novia de España” no la despidiera su gente. No fue una decisión familiar. La familia es él. Nada más. Sus sobrinas no pudieron intermediar en el adiós a su tia. Tampoco en la retirada de las cenizas porque no tienen autorización. Tan sólo pueden encargarle una misa funeral el día de su 93 cumpleaños. El próximo 16 de octubre. Así lo han hecho. Aquí no se necesita autorización.

Ha vuelto a suceder. El hijo de Carmen Sevilla ha vuelto a ser noticia por su forma de actuar hacia los suyos. No es la primera. No es la segunda… son más. Las cenizas de Carmen Sevilla son noticia. Y Augusto Algueró es el protagonista.

La otra mujer en la vida de Augusto Algueró aparte de Carmen Sevilla

ESdiario publicaba el pasado 18 de julio un artículo con el siguiente título La otra cara de Augusto Algueró. En aquella información se apuntaba la relación que había mantenido el hijo de Carmen Sevilla con su única mujer, Marta Díaz. Hasta ahora Marta ha mantenido silencio. Tan sólo es conocida en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por asuntos relaciones con su matrimonio y sus dos únicos hijos nacidos de su matrimonio con su marido Algueró.

Marta no quiere hablar. Tiene una razón para no hacerlo. Sus hijos. Ya no está asustada. Ahora es feliz. Y libre. Con peajes por la libertad y la felicidad de otros, sus hijos. Está muy bien arropada. Una íntima amiga de Díaz ha comentado a ESdiario hace tan sólo una hora que tras conocer la noticia de la “no retirada de las cenizas de su suegra” hay cosas que no le dejan de sorprender.

Marta Díaz es una de las mujeres de la vida de Augusto Algueró. La otra, fue su madre. Sus cenizas están silenciadas. Unas sin voz y otras, por respeto. Marta tuvo que renunciar a la custodia de sus hijos para felicidad de los más débiles. David contra Goliat no es una leyenda. Fue su recaída.