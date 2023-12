El motivo por el que Terelu Campos y Lydia Lozano no coincidirán en TVE

Después del cierre de Sálvame las dos excolaboradoras han fichado por la misma cadena y por el mismo programa de la cadena pública, sin embargo parece ser que será fácil verlas juntas.

Tras el cierre de Sálvame después de 14 años en antena en Telecinco fueron varios los colaboradores que ficharon por Antena 3 y posteriormente algunos lo hicieron por TVE. De las primeras en romper el hielo fue Terelu Campos y hace poco trascendió también el fichaje de Lydia Lozano, que se estrenó este fin de semana en el Lazos de Sangre especial tras la muerte de Concha Velasco.

Lozano se incorpora al equipo habitual de Jaime Cantizano en Mañaneros de La 1, donde también colabora Terelu.

Sin embargo, en declaraciones a El Televisero, Lydia ha señalado con las excompañeras de Sálvame no van a coincidir: "No voy a coincidir con ella. Ella se va al programa de los pastelitos, que no sé cómo se pronuncia en inglés. Se va al programa de los pastelitos, donde también han contratado a Alba Carrillo. Me alegro muchísimo por ella porque hay que buscarse la vida y se merece todo lo bueno que le pase", señaló en referencia al nuevo formato de TVE, Bake Off: famosos al horno, al que también se incorporan nombres tan corazoneros como el de Rocío Carrasco.

Por lo demás, Lydia Lozano comentó sobre su nueva aventura profesional que "me gusta que los temas de actualidad se comenten en un sofá como hacíamos nosotros. Es un programa en el que también hay actings, música en directo, photocalls… Voy a ser yo misma y ya está. Si surge una polémica la afrontaré, aunque tengo que reconocerte que me apetece estar una temporada tranquila".

En cuanto al cambio de horario, de las tardes a las mañanas, "a mí me encantaba trabajar por las tardes. Me duele que haya desaparecido de la tele un formato como Sálvame, tan divertido, tan entretenido, tan polémico, tan transgresor, con movimiento… Echo de menos entrar a peluquería y maquillaje y no saber a lo que voy. He ido a 45 revoluciones y la televisión ahora la veo a 33. Voy a hacer todo lo posible por darle alegría".