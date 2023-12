El diagnóstico terrible que obligó a Adriana Abenia a marcharse de Mediaset

Aunque llevaba ya muchos años fuera de Telecinco, vetando incluso a la cadena dicho por ella misma, la exreportera y expresentadora regresó a la que fuera su casa y la "incendió".

Después de bastante tiempo fuera de Mediaset y hasta vetando sus canales, como ella misma ha confesado no hace mucho, Adriana Abenia se dejó caer este domingo por el Fiesta de Emma García en Telecinco y dejó a sus espectadores impactados con sus confesiones.

Coincidiendo con la publicación de su nuevo libro en el que habla de un momento clave de su vida personal y profesional en el que tuvo que apartarse de la televisión para centrarse en ella misma debido a un problema de salud, la exreportera y expresentadora reconvertida en escritora contó que sufrió disfasia del habla.

Según su relato, "fue un cúmulo de cosas, fue una falta de gestión de la fama, no lo gestioné bien. Fue todo a un ritmo vertiginoso. Acaba de empezar en televisión cuando mi nombre estaba en todos los sitios, había dejado a mi ciudad, novio y amigos en Zaragoza...".

Y es que al aterrizar en televisión, se hizo tan famosa que "sentía que tenía que buscar la excelencia, que tenía que ser la mejor. Me exigí en exceso, fui muy dura conmigo misma de tal manera que dejé de lado la salud y otras cosas importantes y, un día, pasó algo que fue la gota que colmó el vaso".

Los graves problemas de salud de Adriana Abenia la obligaron a parar

Tanto es así que octubre de 2012, "tuve un día un incidente que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete. Me vi tan vulnerable, tan insegura que no sabía cómo hacer frente… Me hice una resonancia cerebral que me dio un diagnostico terrible para una persona joven. Tenía que haber parado, pero continué. Me afectó al habla de manera transitoria".

Dejando atónitos a los colaboradores del programa, Adriana Abenia explicó que se hizo la resonancia porque "no concuerda lo que digo con lo que pienso. En un principio, me dijeron que era estrés e incluso pensaron que me había drogado. Se vio clarísimamente qué había ocurrido y tuve que replantearme mi vida. Parar para tomar decisiones, pero no paré lo suficiente".

Esta decisión le hizo abandonar Mediaset España, donde trabajaba en aquel momento, "en busca de otros proyectos. No sabía dónde estaba la línea entre la persona y el personaje. A base de hostias he conseguido canalizar esas emociones y a vivir más despacio", reflexionó más sincera que nunca.

Una sinceridad que este domingo supo apreciar notablemente el público de Telecinco, que aupó a Fiesta en los audímetros hasta el 11.3% de cuota de pantalla y los 1.244.000 espectadores, sus mejores datos desde hace más de un mes.