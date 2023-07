La maña "chulesca" de Onieva para lograr el perdón de Tamara indigna en La Sexta

El empresario y la marquesa de Griñón ya son marido y mujer y se encuentran de luna de miel, pero entre tanto siguen saliendo declaraciones que levantan ampollas en el respetable mortal.

Este jueves Torito visitó el plató de Zapeando de La Sexta como experto en prensa rosa del programa y era inevitable analizar las declaraciones de Íñigo Onieva a la revista Hola para confesar en la revista de cabecera de la familia cómo consiguió que Tamara Falcó (y también su suegra, Isabel Preysler) le perdonaran tras el desliz que supuso su ruptura.

Cabe recordar que la marquesa de Griñón y su novio rompieron después de que el empresario fuera pillado con otra mujer en el Festival Burning Man y posteriormente mintió a su novia.

Según Torito, "él estaba muy arrepentido". Vamos que tal como explicó al resto de zapeadores de la mesa, era consciente de que "la había cagado lo más grande".

Zapeando coincide en ver muy "chulesco" a Íñigo Onieva

"Cuando me reuní con ella en noviembre, la primera vez, ahí supe que seguía enamorada de mí", señala en su última entrevista en Hola. Unas declaraciones que no gustaron ni un pelo a los colaboradores del programa de zapping de La Sexta: "Me parece muy chulesco", sentenció María Gómez; una opinión que compartió totalmente con el presentador Dani Mateo.

A los espectadores del programa parece que tampoco termina de convencerles este asunto. Tanto es así que este jueves no sintonizaron la cadena verde de Atresmedia como otros días y Zapeando bajó en los audímetros hasta el 5.6% de cuota de pantalla y los 554.000 espectadores, sus cifras más discretas desde el pasado 13 de julio.