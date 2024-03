TVE se niega a prescindir de Rocío Carrasco y hace algo insólito para salvarla

¿Casualidad o accidente? Lo de la hija de Rocío Jurado en la parrilla de la cadena pública empieza a generar ciertas sospechas entre los más desconfiados porque, como mínimo es raro.

Parece que después de la expulsión de Bake Off de Terelu Campos esta semana TVE no estaba dispuesta a quedarse también sin la otra concursante estrella del formato, Rocío Carrasco. O al menos eso interpretaron algunos espectadores desconfiados en redes cuando el reality de La 1 tomó la decisión insólita de no expulsar a nadie este lunes cuando la hija de Rocío Jurado se la jugaba contra Pablo Puyol.

En una noche llena de tensiones en la que hubo rifirrafes entre concursantes y también entre participantes y jueves (Alba Carrillo volvió a hacer de las suyas metiendo algún que otro corte a Paco Roncero que no le hizo demasiada gracia) todo terminó de una manera absolutamente inesperada.

Y es que después de salvar al resto de aspirantes y de que los mejores volvieran a ser Ana Boyer y Blas Cantó, todo quedó entre Carrasco y Puyol para ver quién de los dos abandonaba el talent pastelero. Para sorpresa de propios y extraños y regocijo de los concursantes se anunció que ningún de los dos se marchaba, porque lo esta semana no hubo expulsado. Curiosamente la semana en la que Rocío, concursante estrella de la edición, estaba para irse... ¿Casualidad?

🧁 ¿CÓMO? ¿CÓMO? ¡Menos mal! No podíamos despedirnos de ninguno de los dos 🥺



Os esperamos en el próximo episodio de #BakeOffRTVE 🍰



⭕ https://t.co/mzgfuI5Wzl pic.twitter.com/MPzwKJ0EcK — La 1 (@La1_tve) March 5, 2024

Casualidad o no, el caso es que Carrasco sigue en el programa una semana más dando contenidos. No en vano es una de las concursantes que más titulares protagoniza. Sin ir más lejos, este lunes protagonizó otro de los grandes momentazos con Eva Arguiñano.

El momento más emotivo entre Rocío Carrasco y Eva Arguiñano

La cocinera se emocionó cuando la hija de Rocío Carrasco dedicó su tarta al Guernica. No en vano, la madre de Arguiñano fue una de las supervivientes del bombardeo y al recordarlo no podía contener la emoción: "Ella estaba recogida en un caserío, bajaba todos los días, mi madre era muy coja y bajaba todos los días a por pan porque la del caserío sabía que al ser coja siempre le daban algo más".

🧁 A veces se nos olvida nuestro pasado.

Gracias, Eva, por compartir una historia tan personal y a la vez tan colectiva con todos nosotros ❤️‍🩹#BakeOffRTVE



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/sLP04R9rTE — La 1 (@La1_tve) March 5, 2024

Con tanta emoción y sorpresa La 1 cosechó este lunes para Bake Off un 1.4% de cuota de pantalla y 793.000 espectadores, el menor número de televidentes desde hace más de un mes y lejos del líder de su franja, que volvió a ser Antena 3 con Hermanos y datos de 13.3% y 1.126.000.