Disparate nacional en TVE: se ceba con Belén Esteban para privilegiar a Carrasco

La presidenta de TVE empieza a conocer las dos listas de periodistas y personajes con las que cuenta José Pablo López en función de sus afinidades y amistades. La burbuja a punto de estallar



“Cuanto ve el que vive” no hay mejor dicho para reflejar lo que ha sucedido en las últimas horas por la contratación del personaje de Belén Esteban. Las dos mayores autoridades de RTVE están en pie de guerra. Elena Sánchez, presidenta de RTVE y su número 2 José Pablo López, director de contenidos del ente público. Guerra como tal no es. La jefa es una. Esto es lo que hay, si te interesa lo tomas y si no puerta. La jefa es la jefa. No sería algo nuevo para el señor López, ya le pasó hace dos años en la cadena pública Telemadrid. La veterana periodista y siempre recordada Inmaculada Galván de Madrid Directo, aún recuerda a José Pablo López.



El director de contenidos habría casi ultimado la contratación de Belén Esteban para un programa nuevo de TVE y falta del visto bueno de la presidenta. Elena Sánchez ha dicho que no. Su argumento es que sus últimas incorporaciones en todas sus franjas de emisión han sido del mundo Mediaset y más concretamente de Sálvame.

Las dos listas que maneja José Pablo López en TVE: amigos y vetados

Le ha explicado a su número dos que no se puede pasar de ser los más puristas con argumentos en contra de esta programación a tenerlos a todos y cada uno en plantilla. Por otra parte, la presidenta empieza a conocer las dos listas de periodistas y personajes con las que cuenta José Pablo.

En función de sus afinidades, amistades o pertenecer al círculo que él considerada el “único y verdadero” estás en la lista de admitidos o no admitidos. Un criterio muy profesional. Antes y ahora.

Tiene tachados a muchos porque no son de su cuerda. Alguna cuerda. En otras hay coincidencias. Este lunes por unos minutos pudo pensar el señor López que no se llamaba José Pablo sino Imanol Uribe por Días Contados.

TVE daba a conocer los nombres del nuevo programa de fin de semana y que se estrena este próximo sábado. Todo apunta que querrá ser invitado al Roscón de Reyes de Carmen Lomana para la siguiente edición 2024. Por cierto, un lugar muy divertido.

La presidenta de TVE se confunde con la no contratación de Belén Esteban

Elena Sánchez empieza a ser consciente de algunas maniobras. La presidenta de RTVE se confunde con la no contratación a la princesa del pueblo cuando en su plantilla tiene a otros personajes a los que dio el beneplácito. ¿Por qué Rocío Carrasco sí y Belén Esteban no?

Nada que ver una con otra. La de Paracuellos del Jarama es entretenimiento puro. A su estilo, pero puro. Comunicadora de las que nace una cada cierto tiempo. Del entretenimiento, pero pocas. Es empática y el público la quiere. En porcentaje alto.

Carrasco es todo lo contrario y el rechazo de su público es creciente a medida que se conoce la mentira de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Aquel sobreseimiento que anunciaba que se abriría se ha convertido en un Bake Off: Famosos en el horno.

Y se aprovecha para contar que con el cambio de día en TVE del programa no se ha visto alterada la audiencia. Un 9,9% de share, lejos del liderazgo de Antena 3. El argumento de Elena Sánchez en su totalidad podría ser defendible si entre los suyos no contase con Carrasco u otras mujeres venidas del mundo Telecinco.

Belén no ha machacado al poder judicial como lo hizo la hija de La más grande. Esteban no ha mentido con los procesos judiciales. Ella fue a la justicia y ganó a su representante Toño Sanchís. La diferencia es notable.