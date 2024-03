El motivo por el que la TVE de Elena Sánchez dice no, "de momento", a Broncano

Este lunes se llevó a cabo la votación para saber si "La Resistencia" se emitiría en el ente público y, en principio, el acuerdo para emitir el "late-night" no salió adelante.

En las altas esferas de Radio Televisión Española no se habla de otra cosa desde hace semanas. La posibilidad de que el ente público emita La Resistencia, el late-night que conduce David Broncano en Movistar Plus, ha estado muy cerca de convertirse en una realidad. De hecho, aún no está descartado, aunque el interés ha descendido en las últimas horas.

La votación extraordinaria que tuvo lugar este lunes dentro del Consejo de Administración de RTVE se decidió por la opinión de la presidenta interina, Elena Sánchez. El suyo fue el quinto voto negativo, por cuatro a favor, por lo que quedó desestimada, en principio, la opción de contar con David Broncano y su equipo para luchar, desde Televisión Española, por la audiencia nocturna, actualmente copada por El Hormiguero, el show que conduce Pablo Motos en Antena 3.

Según publica El Confidencial Digital y confirma la agencia EFE, el Consejo de Administración de RTVE ha pedido a la Dirección de Contenidos del ente público una nueva propuesta, en esta ocasión, de una sola temporada y no de tres, como preveía la oferta ahora rechazada.

La Resistencia, ¿en la parrilla de Televisión Española?

En esta primera opción se contemplaba la emisión de un total de 160 programas de entre 70 y 80 minutos de duración, entre septiembre y julio de cada uno de los tres años. El coste por temporada, según figuraba en esta primera propuesta ahora rechazada, rondaba los 14 millones de euros, que pagaría Televisión Española, con el coste de alquiler del teatro donde a diario se graba el programa, aparte.

Los responsables de La Resistencia, un programa producido por El Terrat, liderado por Andreu Buenafuente, y Encofrados Encofrasa, la empresa que conforman David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce, también han negociado la propia continuidad en la parrilla de Movistar Plus, e incluso ha habido conversaciones con Mediaset.

Sin embargo, la opción más clara para seguir emitiendo La Resistencia continúa siendo Televisión Española, aunque la primera propuesta haya sido descartada por el voto negativo de la presidenta, Elena Sánchez.