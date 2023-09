Tamara Falcó da a Joaquín 2 exclusivas sobre su boda que ni Pablo Motos conocía

La marquesa de Griñón tiene para todos. Puede combinar su famosa tertulia en El Hormiguero con su entrevista para El Novato y dejar claro que para "gafe" ella, pero sin resentimientos...

Este jueves Tamara Falcó se convirtió en la gran protagonista de las noches de Antena 3. En primer lugar, la marquesa de Griñón cumplió con su cita semanal con El Hormiguero y a continuación se convirtió en la última invitada de Joaquín Sánchez en la nueva entrega de El Novato, donde mostró su cara más espontánea y reveló, para sorpresa del exfutbolista, que no lleva su alianza de casada porque la ha perdido.

Siempre espontánea, Falcó volvió a descubrir en la mesa de tertulia de Pablo Motos un aspecto desconocido de Isabel Preysler: "A mi madre le cuesta decir cosas bonitas porque es muy perfeccionista. Primero con ella misma y luego con los demás".

Lejos de quedarse ahí, la socialité contó otra muestra del carácter estricto de su madre en su búsqueda de la perfección y es que "tiene reglas en casa de lo que no se puede hacer". Tantas, de hecho, que Íñigo Onieva no ha dudado en bromear con su suegra para que le haga un "libro" para enterarse de todas las normas que tiene que seguir durante los meses que residirán en la mansión familiar antes de mudarse al ático que la marquesa se compró en 2020 en Puerta de Hierro y cuya reforma están ultimando.

Ya en el programa del exfutbolista Joaquín, la marquesa incidió en el asunto del protocolo y le dio una completa clase en la que no faltaron las risas y confidencias, revelando algunas curiosidades sobre el que asegura que fue el día "más maravilloso" de su vida, el 8 de julio, cuando se dio el "sí quiero" con Onieva.

Eso sí, también hubo polémicas, como la del vestido de novia, y habló sobre su enfrentamiento con las diseñadoras de Sophie et Voilà, con las que rompió su acuerdo a seis semanas de su enlace: "Enviaron un comunicado muy agresivo. No sé... El diseño que les entregué a ellas fue el mismo que después le di a Wes Gordon. Siempre te inspiras en algo" se defendió, confesando que gracias a este traspiés se casó con el vestido de sus sueños, diseñado por el director creativo de Carolina Herrera. "Dicen que se parecía al de la Reina Letizia, pero para nada. No tenía nada que ver. Pesaba 15 kilos y yo llevaba un corsé de lana, imagínate el 8 de julio... Pero ni pasé calor ni me entraba la comida... Fue maravilloso", reconoció nostálgica.

El "gafe" de la boda de Tamara Falcó culminó con un detalle que no trascendió: exclusiva para Joaquín

Ante las bromas de Joaquín, aseguró que a pesar de las dificultades está "megacasada" y contó una anécdota que afortunadamente no trascendió antes del gran día. Y es que sus zapatos de novia se quemaron: "Cuatro días antes de la boda, se quemó el camión de mensajería que llevaba mis zapatos, se quedaron completamente incinerados. Menos mal que no se supo porque todo el mundo hablando del mal de ojo, de las malas señales... Casarse fue un reto, nos pasó de todo, pero cuanto más esfuerzo me cuesta algo, más me esmero", sentenció.

Una boda en la que extrañó especialmente a su padre, Carlos Falcó, fallecido en 2020: "Lo eché mucho en falta. Se lo habría pasado fenomenal. Lo habría disfrutado tanto... pero no creo que la vida se acabe aquí y creo que estuvo presente".

Otro de los grandes ausentes fue su hermano Enrique Iglesias, al que Tamara volvió a justificar resignada: "Es tímido, es su forma de ser. Es capaz de cantar en estadios llenos de gente, pero luego para sus cosas es de grupos muy pequeños, muy para dentro. Hablamos antes de la boda, y la cosa es que tenía que querer estar ahí también. Me mandó unos mensajes preciosos antes y después, ha tenido gestos muy bonitos conmigo".

Tamara Falcó ha perdido su anillo de boda: otra exclusiva para El Novato

Claro que si hubo una sorpresa en la entrevista esa llegó cuando Tamara Falcó desveló por qué no lucía en su dedo el anillo de casada apenas dos meses después la boda: "El otro día se me cayó y no sé dónde está", confesó entre risas, asegurando que "no" la ha perdido: "Estoy segura de que aparecerá". "Me estaba un poco grande", apuntó mostrando el anillo que lleva para disimular mientras no encuentra su alianza.