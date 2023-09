La primera puñalada por la espalda en GH VIP 8 tenía un precio: 25.000 euros

Dos semanas después del arranque de Gran Hermano VIP 8 este jueves de gala se produjo la primera expulsión de la edición. Después de que el martes, en el Límite 48 horas, Karina y Zeus Montiel salieran de la zona de peligro y se convirtieran en los concursantes salvados por el público, quedaron en la cuerda floja Luca Dazi y a Alex Caniggia.

Un duelo en el que hubo un claro perdedor, el exconcursante de Masterchef, que reicibió un 69% de los votos y vio como su sueño de vivir GH acababa antes de lo que nunca hubiese imaginado: "Ha sido una experiencia corta pero intensa. He venido aquí para algo: algún tipo de mensaje o de madurez me llevo. Quería estar aquí porque tenía mucha ilusión de poder vivirlo pero si la audiencia decide que no tengo que estar, son los que mandan", afirmó Luca abatido, reconociendo que la "coraza" que se pone para aparentar ser fuerte le ha jugado una mala pasada en esta ocasión.

Sin embargo, su paso por el reality no terminaba aquí, ya que por primera vez en la historia de Gran Hermano, la expulsión del público no era definitiva. Si el compañero que él eligiese decidía que regresase a la casa, renunciando a 25.000 euros del premio final de todos, volvería a convertirse en concursante de pleno derecho. "Es una vida extra para toda la edición, si la gastan contigo no pueden gastarlo con más personas", explicó la presentadora del programa, Marta Flich.

El "miniyo" de Oriana se lleva el gran chasco con su gran "amiga"

Luca decidía escoger a Oriana que, asegurando que a ella le daba "igual quitar 25.000 euros del premio", rechazaba salvar al cocinero "porque temo que los demás me maten". "Sé que a él le hace ilusión estar aquí, me siento fatal y no quiero hacer esto... pero como alguien se gaste ese dinero yo mato a esa persona" se justificó, condenando definitivamente al expulsado por la audiencia.

La cosa tenía su aquel porque durante los días que ha permanecido en el concurso a Luca llegaron a llamarle "miniOriana" por la cercanía y fidelidad acérrima que mantuvo con la que parecía que era su gran amiga dentro de la casa y al final resultó no serlo tanto...

Por su parte, el concursante salvado, Alex Caniggia, era recibido a su regreso a la casa con abrazos y gran alegría por parte de sus compañeros. No obstante, no le duraba demasiado la alegría, ya que Laura Bozzo no dudaba en advertirle que son todos unos "falsos" y contarle que ninguno había dado la cara por él cuando Oriana dijo que no hacía nada en la convivencia, produciéndose uno de los momentos más tensos de la noche.

El otro momento de gran tensión también ha estado protagonizado por la presentadora peruana, que estalló contra Karina rompiendo fulminantemente su amistad con ella después de que la cantante la nominara con 3 puntos afirmando, en tono de broma, que no la dejaba dormir por las noches "con tanta cháchara". Algo que Laura se tomó fatal, llorando y arremetiendo contra su compañera: "No es justo! ¡Yo le he dado la vida!".

Unas nominaciones en las que Albert y Zeus, inmunes al haber ganado el juego, tenían el poder de sacar a un concursante de la lista para meter a otro. Pero como no se pusieron de acuerdo, las nominaciones quedaron igual y se enfrentan a la expulsión nada menos que 6 de las celebrities: Laura Bozzo, Álex Caniggia, Michael, Jessica Bueno, Sol Macaluso y Karina...

Antena 3 y TVE se reparten el prime time del jueves a pesar de la Gala de Expulsión de GH VIP

Mucha tensión y mucha tela que planchar en una jornada en la que Telecinco, tras anunciar el fulminante cierre de Cuentos Chinos horas antes, dedicó toda la noche del jueves a GH VIP sin el éxito deseado.

De hecho, en access prime time GH VIP Express hizo un 7.6% de share y 941.000 espectadores. A esta hora El Hormiguero de Antena 3 anotó un 17.7% y 2.196.000 y El Intermedio de La Sexta hizo un 7.6% y 940.000.

En prime time la gala de Gran Hermano le dio a Telecinco un 11.6% y 825.000 mientras La Uno de TVE lideró con MasterChef Celebrity y datos de 15.7% y 1.144.000 seguido de El Novato en Antena 3 con un 11.2% y 901.000.