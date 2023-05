Tamara Falcó no le contó a su novio el secretillo de su despedida en Portugal

La hija de Isabel Preysler e Íñigo Onieva vuelven a estar en boda de todos. La pareja pasará por el altar el próximo mes de julio, algo que está dando mucho que hablar.

Lo que se está comentando en estos momentos es la despedida de soltera de Tamara Falcó, que celebró el pasado fin de semana en Portugal junto a sus amigas íntimas y su hermana Ana Boyer, y el secretillo que parece no haberle contado a su novio, Íñigo Onieva.

La hija de Isabel Preysler se las apañó como pudo, ya que por un leve incidente que sufrió unos días antes tuvo que viajar con muletas y silla de ruedas.

La marquesa de Griñón desveló a Pablo Motos que ellas, su hermana y sus amigas acudieron a restaurante muy especial donde, según contó, hubo "desmadre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

"Fuimos a un restaurante rarísimo. Vino un señor con la cara verde, me dio un ramo y se empezó a desnudar. Era un sitio muy raro. En la entrada, una señora con gafas de sol nos empezó a empujar con las chaquetas. Era todo temática manicomio, que parece que está muy de moda, pero yo preferí Fátima, la verdad. Pero comimos genial, con vino y copas, todo", relató.

Luego, Tamara cumplió su deseo de ir a Fátima, donde imaginamos que pidió a la Virgen que la tan esperada boda salga como ella siempre ha soñado.

Lo más extraño de todo es que Íñigo Onieva, su novio, se quedó de lo más pasmado cuando la prensa le preguntó este fin de semana por el striper de la despedida de Tamara. "No tengo ni idea de la despedida de soltera de Tamara en Portugal”, indicó el empresario, que o se hacía el sueco o realmente su novia había guardado el secretillo.

Mario Vargas Llosa toma una decisión determinante cuando la prensa le consulta por Tamara Falcó. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/tQxmVETRFA — Show España (@ShowEspana) May 12, 2023

Los periodistas le contaron que fue a un restaurante con sus amigas y un chico se empezó a desnudar, a lo que le preguntaron si en su despedida también hubo stripper. Íñigo no ha respondido, ya que la pregunta le ha pillado por sorpresa: "¿Un stripper como en la de Tamara? ¿Había stripper en la de Tamara?".

Por otra parte, el empresario ha demostrado su lado más cariñoso y ha asegurado que la hija de Isabel Preysler ya se encuentra bien después de su accidente: "Sí, ya tiene el tobillo mejor, muchas gracias".

La lista de bodas de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: una manta de 700 euros o una cubitera de 1.300 #Socialité673 https://t.co/z0pEw81DtK — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 13, 2023

Lo cierto es que al final consiguió relajarse porque momentos antes tuvo un momento tenso con la prensa a cuenta de la lista de bodas y los precios de los regalos. "¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis? La verdad que los artículos los ha cogido Tamara, cualquier cosa. Sacáis todo de contexto de una forma que es acojonante. Me parece una absurdez todo lo que se está diciendo, al igual que muchas otras cosas que se dicen”.

Íñigo Onieva responde a la polémica sobre el importe mínimo pedido a sus invitados https://t.co/Tzouk4ctuJ pic.twitter.com/onuG9HvEAc — CHANCE (@CHANCE_es) May 11, 2023

También aseguró que él "no tiene ni idea" de lo que se suele pagar en las bodas. Y es que Juan Avellaneda, íntimo amigo de Tamara, aseguraba que 150 euros le parecía hasta poco dinero, algo que Íñigo ha respondido "que no es poco, que eso no es verdad".