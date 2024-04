Elena Tablada habla de nuevo, sin tapujos sobre su separación de David Bisbal

La es concursante de Bailando con las estrellas ha concedido una entrevista hablando de su ex, donde no deja en muy buen lugar al cantante, confirmando los motivos de su ruptura.

Muchos han asegurado que siempre se ha aprovechado de la fama de David Bisbal y 10 años después de su separación, sigue haciéndolo. Elena Tablada aprovechaba su reciente incursión en el mundo de la televisión, de la mano del show, Bailando con las estrellas, para volver al mundo del corazón.

Y lo ha hecho, de nuevo en De Viernes, el programa del corazón con el que Telecinco parece haber recuperado el favor del público en el panorama social y con le que está recuperando las cifras perdidas tras la desaparición de programas como Sálvame o Sálvame Deluxe.

Sin pelos en la lengua

Tablada reaparecía en la noche del 12 de abril, tras ser expulsada del formato de baile de la cadena por sus desavenencias con su profesor de baile, lo que fue duramente castigado por el público, al insinuar la falta de profesionalidad del bailarín. "¡Has sobrevivido a Bailando con las estrellas!", con este mensaje la recibía el presentador Santi Acosta nada más sentarse en el sofá del programa. Un comentario que obligaba a la diseñadora a explicar que el principal motivo por el que accedió participar en el programa de Jesús Vázquez fue "que se me conociera un poquito más".

"La Razón": Diez años después, Elena Tablada cuenta la razón de su divorcio con David Bisbal: "Fue un cuento de demonios".

"La Opinión de Almería": Nunca estuvieron casados; ergo, no hubo tal divorcio. pic.twitter.com/Wh8juJAqXD — La Opinión de Almería (@opinionalmeria) April 13, 2024

Pero lo que realmente esperaban los colaboradores era poder hablar de su pasado y el colaborador José Antonio León aprovechaba para lanzar una pullita a la invitada. "Ya que vas a hablar un poquito de todo, a ver si podemos responder a la gran pregunta de España desde hace ya casi más de dos décadas", empezó: "¿Deja David Bisbal a Chenoa por ti?".

La pregunta no pareció gustar a la ex de Javier Ungría, que replicaba: "Él ya no estaba con ella. Estaban en un proceso de separación y él estaba de gira por Estados Unidos y yo le conocí en 2005, en unos premios allí. Luego yo empecé con él más tarde".

En medio de su divorcio con el ahora concursante de Supervivientes, Tablada se ha sincerado también sobre los motivos que le llevaron a separarse de David Bisbal, con quien tiene una hija en común, Ella, que ahora tiene 14 años: "Todo en mi vida ha venido acompañado de algo agridulce. Si yo fuese cazafortunas, seguiría con David Bisbal. Fue un cuento de princesas, pero también un cuento de demonios. Hubo mucha gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación", confesaba en el programa.