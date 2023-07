Pedro Sánchez hace que Ana Rosa pase la ola de calor con un aire acondicionado

Madrid y media España están atravesando estos días una de las peores semanas, con alertas por altas temperaturas y todo tipo de consejos. ¿Cómo es que Quintana solo tiene un dispositivo?

Este año Ana Rosa Quintana no ha tenido más remedio que alterar su rutina veraniega tradicional y no solo porque a partir de septiembre vaya a ser la encargada de sustituir a Sálvame después de 14 años de emisión ininterrumpida. Las elecciones del 23 de julio también le han obligado a variar sus usos estivales y, aunque se ha tomado algunos días, vuelve a estar al pie del cañón para cubrir toda la actualidad política.

Y esto tiene mucho que ver con que en plena ola de calor en la mayor parte de España, la famosa periodista tenga un solo aire acondicionado en su casa.

Todo surgió cuando Ana Terradillos apareció al final de El Programa de Ana Rosa para hacer un repaso de los temas que se abordarán por la tarde en Cuatro al día. La periodista explicó que "seguimos con la ola de calor, los efectos adversos de esta ola que se está alargando tanto en el tiempo".

Los efectos de los aires acondicionados y la confesión de Ana Rosa Quintana: Pedro Sánchez está detrás

"Los efectos adversos que el aire acondicionado tiene en nuestra mente, cuerpo, estrés y en nuestra garganta: ¿Cuánta gente conocemos que está fastidiada de la garganta con los aires?", comentó.

Ante las palabras de Terradillos, Ana Rosa no pudo evitar dar su opinión sobre este asunto: "Yo lo tengo, suelo ponerlo a 24 o 25 grados...". Además desveló que "sólo lo tengo en un sitio, me paso la vida en mi habitación, en el resto de la casa la verdad es que no tengo".

Puesto que esta confesión generó cierta incredulidad dio los motivos: "No tengo porque no ha hecho falta, porque no suelo estar en el mes de julio aquí, en Madrid... Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí en el mes de julio", ironizó Quintana sonriendo.