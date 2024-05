Arantxa del Sol o Ángel Cristo: varas de medir el maltrato o violencia de género

El hijo de Bárbara Rey es consciente del trato diferencial. Tiene mucho que contar tras ser expulsado de "Supervivientes". Su verdad. Y de momento ya ha enseñado la patita.



Nada que ver con el que ha recibido el concursante al increpar a otra participante con un maltrato dialéctico. Después de una provocación en toda regla.

Arantxa del Sol permaneció en el concurso hasta que el público la expulsó. Fue en plató donde se contó la verdad a medias. De una colleja a unos cuantos guantazos. En la barca no iban solos. Personal de la productora Cuarzo estaba allí. Y mantuvieron silencio. Los golpes de la presentadora fueron silenciados. Callados. Escondidos. Borrados. Las palabras del hijo del domador hacia una compañera fueron televisadas. La diferencia es sustancial. La violencia no es la misma si la ejerce una mujer. Es la única interpretación que cabe en este asunto. Violencia de mujer hacia hombre o viceversa. En la ley hay diferencia y en el entretenimiento televisivo también.

A la mujer de Finito de Córdoba la expulsaron de Mediaset una vez que contó parte de la verdad en plató. Y no por decisión propia. Salió poco a poco. Cuentagotas. No tenían otra opción. Si hubiese sido una "colleja", la modelo y presentadora no estaría fuera del perímetro de Fuencarral donde se halla la central del grupo. Jamás.

El maltrato físico de Arantxa hacía Ángel se ocultó. La violencia verbal del hijo de la vedette hacia una mujer se expuso ante el gran público. Después fue expulsado por desaparecer voluntariamente durante unas horas.

Pero no le ha hecho falta volver a plató para conocer que está repudiado. Quizás no lo aparten porque Cristo no tiene pelos en la lengua. Límites tampoco. Tiene cogidas por aquella santa parte a la productora y a la cadena Telecinco. Sabe que lo suyo y lo de Del Sol ha sido una doble vara de medir para el maltrato o violencia de género.

Mediaset se plantea retirar a Cuarzo de la producción de Supervivientes

Mediaset se plantea retirar la producción del reality Supervivientes a Cuarzo TV para próximas entregas. Tan sólo una temporada, ni más ni menos, según ha podido saber ESdiario, para la productora que también vende el programa Así es la Vida que presenta César Muñoz. Con la primera vez ha sido suficiente.

Es lo que se comenta entre bambalinas televisivas. Desconocemos lo que opina la compañera de Muñoz, Sandra Barneda, sobre el maltrato de Arantxa hacia un hombre o la violencia verbal ejercida de un hombre hacia una mujer. Es imaginable. Es amiga de Rocío Carrasco. Y enemiga de Bertín Osborne. El pasado vuelve con otras caras.

La violencia de género ha regresado a Telecinco. Antes fue intencionado con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva y ahora enmascarado sin el presunto. Hay prueba testifical y documental. No se aprende la lección. Quizás es lo que da audiencia. Ahora relativa. No es Sálvame, los mejores de lo peor. Hasta para lo peor hay que ser los mejores. Y ellos lo hicieron. Lo demás mediocridad. La televisión blanca está por llegar. No es el momento. No ha llegado.