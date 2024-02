Paloma Lago saca de sus casillas a Emma García y Aurelio Manzano por irreverente

La que fuera rostro omnipresente de la pequeña pantalla patria y de la prensa rosa de nuestro país volvió a primera línea y lo hizo de tal manera que dejó descolocados a propios y extraños.

Durante muchos años la modelo Paloma Lago fue uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla patria y de Telecinco en particular, además de otras cadenas. Pero además, durante mucho tiempo también fue cuñada de Ana Obregón (y madre de su sobrino) y eso la sitúa en primera línea de actualidad.

Sin embargo, cuando este domingo se sentó en el plató de Emma García en el programa Fiesta no parecía muy dispuesta a abordar los asuntos de mayor interés para el respetable público. O al menos eso fue lo que entendió la presentadora de Mediaset, que se agarró tremendo cabreo con ella.

Paloma Lago adopta una actitud que saca de quicio a todos en Fiesta

Desde el principio, la exmujer de Javier García Obregón se mostró molesta con algunos de los temas que el programa quería abordar y encima no paraba de hablar e interrumpir constantemente a los colaboradores.

Haciéndose la desentendida, Lago no paraba de despejar a córner: "¿Cuántas horas dura este programa? Que yo tengo que contaros muchas cosas. ¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora", desvariaba sin dejar hablar a la presentadora: "Es la directora, pero si me dejas hablar la que te estoy haciendo las preguntas soy yo", respondía enojada Emma García.

Otros periodistas presentes como Aurelio Manzano no daban crédito porque la invitada no respondía a las preguntas: "No me has contestado. Me siento, ahora mismo, porque me siento como un idiota. Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Me parece una falta de respeto. Te lo digo con todo el cariño que sabes que te tengo".

Fue uno de los momentos más surrealistas que he vivido en mi vida. Demasiada paciencia tuvo @EmmaGarciaWeb @fiestatelecinco @aureliomanzano https://t.co/D4mai8U5CN pic.twitter.com/YtsvtlOvZx — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) February 5, 2024

Finalmente y dándose por vencida la presentadora del magacín daba por terminada la entrevista: "Te voy a ser sincera, esperaba una entrevista con ganas y me ha decepcionado, la verdad". Algo a lo que Paloma Lago se limitó a responder hablando por encima de ella y del resto de compañeros. Finalmente García perdía la paciencia antes de irse a publicidad: "Mira, de verdad, eres una irrespetuosa".

No solo Emma García y sus colaboradores se quedaron descolocados ante la actitud de la excuñada de Ana Obregón. También el público de Mediaset pareció algo desconcertado a juzgar por las cifras registradas en los audímetros este domingo, donde si bien subió en número de espectadores con respecto al día anterior (1.052.000 frente a 1.006.000 del sábado) bajó en cuota de pantalla al 10.2% de share frente al 10.5% del día anterior.