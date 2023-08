Las nuevas imágenes de Edwin Arrieta antes de morir se vuelven contra Mediaset

Siguen trascendiendo detalles y documentos gráficos y sonoros sobre las últimas horas del cirujano plástico antes de morir asesinado, mientras Daniel Sancho ficha nuevo abogado de renombre.

La actualidad del caso Daniel Sancho pasa en los medios por el nuevo fichaje como abogado del chef del famoso Marcos García Montes y por la llegada o no de Rodolfo Sancho a Tailandia para acompañar (otros dicen que sustituir) a su ex Silvia Bronchalo, visiblemente afectada en los últimos días.

Mientras tanto, este jueves el magacín de tarde de Medisaset Cuatro al día mostró nuevas imágenes en exclusivas de Edwin Arrieta, vídeos y fotografías que no habían visto la luz hasta ahora.

"En estos vídeos y fotografías que no habíamos visto hasta ahora vemos a Edwin Arrieta operando en una de las clínicas en las que trabajaba en Chile. En estas imágenes vemos la técnica del cirujano, cómo realizaba estas intervenciones y esto es importante porque hay varias pacientes que han denunciado al cirujano por presunta mala praxis", explicó Marta Rodríguez.

Además el magacín de tarde de Cuatro pudo acceder a una serie de audios inéditos del cirujano horas antes de morir; se los enviaba a una persona de su entorno y se mostraba muy enfadado: "Te llamaba para el tema de la historia clínica, no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...".

Los audios con la voz de Edwin Arrieta quejándose de algunas clientas

En dichos audios se puede escuchar la voz de Arrieta a punto de comenzar sus vacaciones en Tailandia, pero intentando solucionar sus asuntos pendientes en Chile. Y es que varias pacientes de su clínica le denuncian por presunta mala praxis, unas acusaciones que indignan al cirujano, que lucha por defender su reputación sin saber que, posiblemente, serían sus últimas palabras grabadas.

Sin embargo, todos estos novedosos documentos y pruebas no ayudaron este jueves a mejorar las cifras de Cuatro al Día en una jornada en la que el magacín de tarde de Mediaset registró un 5.2% de share y 397.000 espectadores, las más bajas desde hace una semana.