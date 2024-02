La nueva vida de soltera de Isabel Forner pone patas arriba su curro en La Sexta

La colaboradora, presentadora y reportera deportiva, habitual de la pequeña pantalla entre el gran público, comienza una nueva etapa personal e íntima que no ha pasado desapercibida.

Aunque a veces parecerían inalcanzables los rostros televisivos que cada día se cuelan en nuestros hogares a través de la pequeña pantalla tienen las misma cuitas vitales que el resto del común de los mortales. Se enamoran, se desenamoran, se separan, vuelven al mercado...

Así lo demostró este miércoles en el plató de Zapeando la colaboradora y reportera deportiva Isabel Forner, que coincidiendo paradójicamente con el Día de los Enamorados desveló inesperadamente a su público que vuelve a ser libre como el viento.

Todo surgió hablando sobre Coque Malla, que contó en El Hormiguero que mucha gente le saca un parecido a Pedro Pascal, aunque él no opina lo mismo porque cree que el actor está "cañón". Además relató que unas chicas llegaron a confundirle con él en un restaurante, pero al enterarse de que no se trataba del protagonista de Mandalorian ya no quisieron la foto.

El mercado exclusivo al que pertenece Isabel Forner, según Dani Mateo

"Allá ellas porque tú también estás cañón, Coque, y no vas a conseguir convencernos de lo contrario. Como dirías tú, no hay manera", comentó al respecto Isabel Forner, ante lo que el presentador Dani Mateo expresó: "Metiendo fichita... Me gusta para ti, lástima que está ya comprometido".

"Ahora que estoy en el mercado tengo que abrir el abanico", destapó ella y el presentador de Zapeando quiso aclarar que está en el mercado, pero "en uno exclusivo, está en la milla de oro". Miki Nadal trasladó su enhorabuena a "los hombres del mundo" y Valeria Ros aprovechó para proponerle un plan: "Por fin una amiga millonaria soltera, ¿qué hacemos en verano?", ironizó entre bromas y veras.

Cuitas amorosas en el Día de San Valentín que sin embargo no ayudaron a Zapeando a mejorar sus cifras de audiencia y el magacín de zapping de La Sexta anotó este miércoles un 6.1% de cuota de pantalla y 554.000 espectadores, las más discretas cifras de toda la semana.