Eva Soriano logra que Belén Esteban se vaya de la lengua con Letizia "a secas"

La humorista tampoco se tuvo que emplear muy a fondo para que la princesa del pueblo hablara más de la cuenta sobre la Reina. Claro que la esposa de Felipe VI comparte trucos con Cristiano.

Entre bromas y veras este lunes comenzó la segunda temporada del Showriano de Eva Soriano en Movistar + y como en los mejores tiempos de Sálvame o el Deluxe lo hizo con un buen gancho para las audiencias y el share social: el regreso a la tele de Belén Esteban tras un tiempo desaparecida de la primera línea de la pequeña pantalla.

Lo que en su momento se llamaron "Belenazos" se tradujo para Eva Soriano en un buen puñado de titulares de la princesa del pueblo que ya hizo lo propio en Movistar cuando visitó el plató de La Resistencia de David Broncano.

Relajada y natural, Esteban habló de todo con la humorista y presentadora. También de su sonado y comentado selfie con los Reyes Felipe y Letizia en la fiesta del 25 aniversario del diario La Razón. Segíun desveló la colaboradora televisiva de su encuentro con la Reina, "me dijo que la llamara Letizia y me preguntó por mi madre". Ella por su parte, no dudó en animar a la monarca a ver su programa de Netflix, Sálvase quien pueda.

Como no todo el mundo puede decir que tiene una foto con los Reyes de España, y menos aún si se trata de una "princesa" como ella (del pueblo, pero princesa), Belén no dudó en imprimir el selfie de marras para colocarlo en un lugar especial: el salón de la casa de su madre, Mari Carmen Menéndez, orgullosa progenitora.

Puestos a hablar de la esposa de Felipe VI, también Eva Soriano se animó a compartir sus propias experencias en un breve encuentro con la Reina en el que le desveló el truco para salir bien en las fotos: "Me dijo que se lo enseñó Cristiano Ronaldo", exclamó despertando las carcajadas en el público.