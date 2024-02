Belén Esteban destapa el secretillo de la entrevista fake de Jesulín de Ubrique

Todo el mundo estaba esperando como agua de mayo la reaparición de la princesa del pueblo tras la sonada exclusiva del torero a toda portada y con algún que otro truquito descarado.

Recién cumplidos los 50 años, Jesulín de Ubrique decidió hacer balance de su vida este miércoles en portada de la revista ¡Hola! Una exclusiva en la que, además de declarar su amor por María José Campanario y reconocer que es su "pilar", no dudó en definirse como un "padre bueno". "Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a estar siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua" aseguró generando un gran revuelo en los platós y medios de corazón...

A saber, las declaraciones han causado una gran polémica, ya que no es ningún secreto (porque Belén Esteban lo ha dicho en numerosas ocasiones en los últimos años) que el torero no se ha ocupado de su hija en común, Andrea Janeiro, como debiera, y no la ha tratado igual que al resto de sus hijos, Julia, Jesús Alejandro y Hugo, fruto de su matrimonio con la odontóloga.

Con este nuevo debate sobre la mesa de la prensa rosa reapareció la princesa del pueblo en la première en Madrid de la segunda temporada de la serie de Netflix Machos Alfa y respondió a Jesulín lanzándole algún que otro zasca, pero eso sí, sin perder en ningún momento el tono de humor y e ironía.

Acompañada por sus compañeros Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Chelo García Cortés, y feliz porque por fin se ha estrenado la segunda parte de Sálvese quien pueda (ambientada en México y según ella mucho más graciosa que la primera, en Miami) Belén puso el trabajo fácil a los reporteros: "¿Qué me quieres preguntar, por Jesulín? Esta guapísimo, mejor que cuando estaba conmigo, me alegro que la vida le vaya tan feliz, me alegro un montón, me alegro de que se porte con todos sus hijos tan bien, un beso de verdad, para ti y la Campanario", exclamó entre risas antes de dejar claro que ese "todos" no incluye a su hija Andrea. "Qué coño con todos, no, soy muy irónica, cariño", matizó, por si quedaba alguna duda.

El dardo envenenado de Belén Esteban sobre el aspecto de Jesulín en su última portada

No obstante, quiso hacer hincapié en que la exclusiva del torero no le ha "afectado nada": "Somos felices, me alegro que todo el mundo sea feliz. Me alegro que venda lo que quiera, está en todo su derecho", zanjó no sin antes soltar un zasca letal a su ex: "Cuando vi la portada de ¡Hola! no sabía si era Jon Kortajarena o Jesulín de Ubrique de tantos filtros que tenía".