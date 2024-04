Nagore Robles se traga su propio farol y Telecinco saca petróleo de su plantón

Ya lo dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas... Y si no que le pregunten a la colaboradora de Supervivientes que ha visto como se le daba la vuelta la tortilla por ponerse fanfarrona.

Tras lanzar un órdago a la organización de Supervivientes para sustituir a Carmen Borrego tras su salida del concurso por motivos médicos, Nagore Robles ha comunicado oficialmente que rechaza participar en esta edición aunque deja la puerta abierta a formar parte del grupo de concursantes que viaje a Honduras en la próxima edición.

Aunque la colaboradora de televisión ha tenido unos días para tomar la decisión y consultarlo con su entorno más cercano, lo cierto es que la que fuera concursante de Gran Hermano ha decidido no aceptar la oferta y explicar sus motivos. "Hace 12 años que no piso un reality, yo no me rindo, no abandono, si me dan esta oportunidad es para ir a por el maletín como la última vez que estuve en un reality que lo gané", empezó reconociendo la colaboradora de televisión.

Nagore Robles: "No quiero entrar 1 mes después, quiero entrar el primer día. Me sentaré en la mesa para ser concursante de Supervivientes 2025"



¿Te gustaría verla en 2025?

🔁 NO

❤️ SÍ #TierraDeNadie4 pic.twitter.com/28TBlAuOvB — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) April 2, 2024

"No me gustaría empezar con el handicap de entrar un mes después, soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día uno. Si gasto esa baza de ser concursante, es para estar con las mismas condiciones que mis compañeros" continuó explicando para justificar el plantón que da a la cadena para la que colabora.

Nagore Robles expone los motivos para rechazar Supervivientes

Ante la desilusión del público que esperaba verla saltando del helicóptero y la insistencia deCarlos Sobera, Nagore dejaba claro que está dispuesta a participar en la próxima edición de Supervivientes donde quiere vivir la experiencia desde el principio y no para ocupar el hueco de nadie: "Estoy dispuesta a sentarme en la mesa para negociar la próxima edición de Supervivientes, si esta cadena me quiere, yo me siento y llegamos a un acuerdo".

Cabe recordar que en realidad la idea de participar en el hueco de Carmen Borrego fue de ella misma, que en un arranque aseguró este domingo que si le pagaban lo mismo que a la hija de Teresa Campos ocupaba su lugar. Un órdago que llegó a la presentadora Sandra Barneda quien, con el beneplácito de la organización, recogió el guante que lanzaba Robles y le dio la vuelta a la tortilla. Sin embargo, el farol le salió mal a Nagore que ahora se ha visto obligada a dejar plantada a su cadena.

Sea como fuere estos enredos siempre benefician a Telecinco que este martes de Tierra de Nadie pendientes de su decisión los televidentes, Supervivientes anotó en los audímetros un 18% de share y 1.396.000 espectadores, sus cifras más altas desde que comenzó y líder de la noche. De hecho, en Antena 3 Hermanos anotó un 11.4% y 1.101.000. En La 1 Baila Como Puedas sigue su desplome particular y registró un 4.7% y 431.000, por detrás de ¿Quién quiere ser millonario? en La Sexta (6.9% y 708.000).